escuchar

Desde que aterrizó en la Argentina, Milett Figueroa no solo causó sensación entre los televidentes, que la siguen en cada una de sus performances en el Bailando 2023 (América), sino también en Marcelo Tinelli, que se convirtió en su pareja. Más allá de que se muestran más enamorados que nunca, la actriz viajó a su país y no pasará las fiestas con el conductor.

Luego de grabar su participación en el reality en los estudios de Cuyo, ubicados en Martínez, la modelo peruana regresó a su país para pasar la Nochebuena y la Navidad junto a su familia. Según trascendió, llegó al aeropuerto acompañada por una amiga y su representante, quienes la despidieron con mucho cariño.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, más enamorados que nunca (Foto: Instagram/@marcelotinelli)

Pese a que su novio no fue a despedirla, se encontrará con él el próximo domingo 31 de diciembre en Punta del Este para recibir Año Nuevo juntos. Estarán presentes además el resto de la familia Tinelli.

Cabe destacar que días atrás, Figueroa estuvo como invitada en LAM (América) y no solo comentó que regresaba a su país para Navidad, sino también explicó que lo hacía por un asunto personal. “La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, adelantó.

“Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más”, dijo entre lágrimas en referencia a su tío.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su romance con Milett Figueroa

No hay dudas de que la actriz peruana y el conductor son una de las parejas del año y, pese a que al principio todo parecía ser un “juego” que sumaba a la pista y que entretenía al público, hoy están muy enamorados y ya tienen planes a futuro.

Marcelo Tinelli y Milett FIgueroa Captura

El conductor del Bailando habló con Socios del espectáculo (eltrece) se refirió a su novia y contó cómo fue el momento en el que sintió que no era solo una relación de amistad.

“La verdad es que estoy muy enamorado. Me enamora todo de ella. Me siento muy cómodo también con su familia y ella con la mía. Me permito disfrutar”, detalló.

Con respecto al momento en que se conocieron, reveló que Milett le había parecido muy linda mujer. Fue durante la foto de presentación del programa, realizada en el Hipódromo de Palermo, cuando cruzaron miradas y sonrisas por primera vez.

“Cuando fue la firma del contrato la vi, estaba con su mamá y me pareció muy linda mujer. Pero, el día que fue la foto en el Hipódromo de Palermo, ahí sí dije ‘acá hay algo’. No sé qué fue, pero una conexión había. Sentí un par de sonrisas de ella, pero nada más”, sostuvo.