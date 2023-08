escuchar

El 15 de septiembre de 2014, se estrenó el primer capítulo de Elif, una novela turca dirigida por Fulya Yavuzoğlu y Oğuz Ayaz que tuvo un gran éxito en la televisión argentina. La serie se transmitió por Telefe en los cinco años de su emisión y culminó el 10 de junio de 2019. Casi una década después de su lanzamiento, su protagonista, Isabella Damla Güvenilir tiene ahora 14 años y, tras su salto a la fama, continuó con otras producciones.

Cuando Elif se estrenó en la televisión y consiguió una fama inesperada en Latinoamérica, Estados Unidos e Indonesia, Isabella Damla apenas tenía 5 años. Tras cinco temporadas y 940 episodios, la serie llegó a su fin el 10 de junio de 2019.

La novela relató la historia de Elif, una niña que nació de una pareja que se separó cuando la madre de Kenan, el papá de la pequeña, envía a Melek lejos cuando está embarazada, con la excusa de la diferencia de clases que existe entre ambos. El elenco de la ficción fue conformado por Selin Sezgin, Hasan Ballıktaş, Emre Kıvılcım y Gülçin Tunçok; entre otros.

Isabella Damla dio vida a Elif en la novela turca Instagram: isabelladamlaguvenilirofficial

Isabella Damla Güvenilir interpretó el papel protagonista de Elif con apenas cinco años y, posteriormente, ganó los premios Latina TV Turkish Awards como “Mejor actriz infantil” y “Personaje más inspirador”, en 2017. La pequeña, de ascendencia turca, nació en Estados Unidos el 18 de enero de 2009 y regresó al país originario de sus padres para dar comienzo a su carrera televisiva.

Así luce hoy la protagonista de Elif Instagram: @elifilemeleek

Sus inicios pasaron por spots publicitarios, hasta que dio el salto a la pantalla chica como protagonista de la novela que consagró un gran éxito internacional. Ahora, con 14 años, Damla continúa en el mundo de la actuación e interpretó papeles en producciones como Bahari Beklerken, en 2019, y en Kader Oyunlari, en 2023.

Qué dijo la joven actriz por primera vez en la Argentina

En 2021, Isabella Damla Güvenilir concedió una entrevista a Verónica Lozano en su ciclo Cortá por Lozano (Telefe) y se refirió al repentino éxito de la novela turca, que fue furor en la Argentina y en otros países. “Desde que soy muy chica, me gusta el español, por eso ser vista acá es un honor”, señaló la actriz.

En el momento de la entrevista, la protagonista de Elif se encontraba en Estambul, donde transitó el aislamiento social preventivo y obligatorio que se implementó como medida por la pandemia por Covid-19. “La serie fue vendida a 52 países y hay muchos lugares a los que voy de vacaciones, donde las personas me reconocen y me piden fotos”, expresó. Y señaló: “La gente no solo es fanática. Siento que me quieren y que estoy rodeada de una gran familia que me da amor”.

Con respecto al gran éxito que consagró la aclamada novela turca, Damla apuntó: “La verdad es que fue una gran suerte, algo que nunca me imaginé. Realmente, estoy muy feliz, porque ni de chiquita me lo imaginé”.