Silvina Luna falleció este jueves en el Hospital Italiano. La noticia de su deceso revolucionó las redes sociales y destapó una ola de recuerdos de su paso por la televisión, en especial en los últimos en donde se refirió a su salud. Uno de los videos virales rememoró el día en que la modelo le contó a sus compañeros parte de su diagnóstico tras sufrir una descompensación en El Hotel de los Famosos (eltrece).

El día que Silvina Luna contó sus problemas de salud en El Hotel de los Famosos

“Hablé con los chicos y me levantaron un poco el ánimo en mi vida”, señaló Silvina luego de una charla privada con sus amigos cercanos. Y remarcó: “Esto es un poco normal en mi vida. Cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto. Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y cortaduras”.

