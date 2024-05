Gran Hermano: en un mano a mano que pedía el público, Martín dejó fuera del juego a Manzana

Escuchar

Fue una noche de mucha tensión en Gran Hermano, y no solo por la severa sanción que recibió Juliana “Furia” Scaglione, sino también porque la placa se resolvió en un mano a mano que tenía aroma de final. De ese modo, Martín Ku y Federico “Mazana” Farías compartieron una rivalidad que finalizó con uno de ellos expulsado del reality.

“Esta casa la verdad es que nunca descansa”, aseguró Santiago del Moro cuando abrió la gala de eliminación en Gran Hermano. Los distintos sectores de la tribuna vitoreaban el nombre de sus participantes favoritos, a medida que el conductor ponía en pantalla la imagen de los nombres en la placa, que esta vez eran Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman, Florencia Regidor, Mauro Dalessio, junto a los mencionados Martín y Manzana.

Poco después de las diez y media de la noche, Del Moro recibió el primer sobre con el nombre de quien se salvaba de ser eliminado. Y a continuación el conductor anunció: “Cada semana se va achicando el camino, y a quien le toque irse hoy, lo mejor. Acá tengo un nombre, una vez que yo lo diga, el resto va a ir a buscar sus valijas. Quien sigue en el juego y continúa en la casa más famosa del mundo… ¡es Darío!”. Con franca cara de sorpresa, ese jugador comentó: “La verdad es que no lo esperaba, pero me veía complicado. Gracias a la gente”.

A continuación, los hermanitos que seguían en placa tuvieron su minuto adentro del confesionario, para dirigirse al público y explicar por qué deseaban seguir en juego. Y el encargado de abrir ese segmento fue Nicolás, que en solitario confesó: “Me gustaría quedarme, darlo todo acá adentro. Todos los días son distintos, es un desafío muy grande. No tengo más que agradecer a todas las personas que hicieron posible esto. Toca estar en esta situación, les pido su apoyo para seguir”.

Por su parte, Manzana se mostró muy tranquilo, y apuntó: “A toda la gente que me apoya en esta placa súper difícil, quería pedir ese apoyo incondicional que necesito, sobre todo ahora. Quiero pedir que me apoyen más que nunca, obviamente que me quiero quedar. Estoy a punto de cumplir los cinco meses, y es todo por el apoyo de la gente. Si deciden que me quede, estaré agradecido totalmente, quiero seguir dando lo mejor, pero no depende de mí, sino de la gente que está afuera. Les pido otra vez ese voto de confianza que necesito, y en caso que no se dé, estaré agradecido igualmente por el tiempo que me dejaron estar en la casa de Gran Hermano”.

Muy sumergido en una noche que prometía un jugoso mano a mano, Martín hizo gala de su mirada estratégica, y en el confesionario subrayó: “Ya las cartas están en la mesa, y se planteó un versus con Federico. Hay muchísimos otros focos también, pero estoy entregado a lo que pase. En particular con Federico charlamos todo, se planteó una guerra, y se resolvió lo que se pudo resolver. Estoy un poquito nervioso, estoy en la placa, y voy a seguir haciendo lo posible para seguir en la casa a seguir jugando”.

Con mucha expectativa, y en un mensaje notablemente breve, Florencia sentenció: “Gracias a la gente que me banca, estoy súper feliz. Mi sueño ya está cumplido, pero obviamente me quiero quedar más tiempo. Si me quedo seguiré dándolo todo, pero estoy muy feliz”. El último en sentarse en el confesionario fue Mauro, que quiso enviarle un mensaje muy especial a los televidentes: “Me quiero quedar, porque más allá de lo vivido hoy, tengo un montón de fuerzas para seguir. Todas esas cosas que me pasaron me hicieron más fuerte y con ganas de quedarme, y creo que me merezco seguir. También le quiero pedir disculpas a la gente, me banquen o no, por el episodio de hoy, porque no es el ejemplo que queremos dar, ni yo como persona ni el programa, porque a nadie le gusta que le suceda eso. Lo que decida la gente está bien, el poder lo tienen ustedes”.

Finalmente, comenzó la cuenta regresiva, y en orden de salida, Mauro, Florencia y Nicolás fueron los siguientes a quienes el público eligió salvar. De ese modo se planteó el esperado versus entre Martín y Manzana, que culminó con este último abandonando la popular casa.

