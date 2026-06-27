Así se habría enterado el hijo de Ernestina Pais sobre la muerte, según contó Ángel de Brito

La muerte de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y la televisión argentina. Mientras con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el accidente ferroviario que terminó con la vida de la conductora, Ángel de Brito reveló cómo habría sido el momento en que su hijo, Benicio Guyot Pais, tomó conocimiento de la tragedia.

Durante la emisión de LAM (América TV), el periodista compartió la información que, según explicó, le hicieron llegar fuentes vinculadas al caso y relató cómo habría actuado la Policía Bonaerense tras confirmar la muerte. “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento, obviamente”, comentó al aire.

Ernestina Pais junto a su hijo Benicio (Foto: Redes Sociales)

El joven es el único hijo de Ernestina Pais, fruto de su relación con Alejandro Carlos Guyot Maschwitz, quien siempre mantuvo un perfil muy bajo, alejado de la exposición mediática. A lo largo de su carrera, la conductora procuró preservar la intimidad de su familia y evitó mostrar públicamente la vida de Benicio.

El emotivo recuerdo de Ángel de Brito

Además de brindar información sobre el hecho, el conductor aprovechó el programa para recordar los años de amistad y trabajo compartidos con Ernestina Pais. Visiblemente conmovido, rememoró la última entrevista que la periodista había concedido y destacó la fortaleza con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida.

Ángel de Brito anunció en vivo la trágica muerte de Ernestina Pais

“Nosotros la vimos en Bondi TV. Hizo una nota espectacular que después repetimos acá en el programa, donde habló de todo. Contó cómo estaba saliendo adelante de toda su lucha, que nosotros conocemos muy bien porque vino muchísimas veces. Yo la conozco hace muchísimos años, desde que trabajábamos en la Televisión Pública. Era una mina muy querida y yo particularmente la quiero mucho a ella y también a su hermana, Federica”, expresó.

“Ernestina venía ya de una seguidilla de accidentes que ella intentaba disimular las últimas veces porque estaba muy marcada con este tema. A ella le preocupaba no poder trabajar con el estigma de accidentarse a cada rato. La última vez que habló, que se había negado a hacer el control de alcoholemia y se le llevaron el auto", rememoró.