Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano 2026: “No lo van a saber”

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) comenzó el pasado lunes 23 de febrero. Entre los participantes hay uno que pronto se deberá despedir de la casa más famosa del país. Así lo anunció su conductor, Santiago del Moro, en el programa del martes.

En el programa del martes, Santiago del Moro explicó que iban a comenzar las eliminaciones en el programa, una noticia candente si se considera que no pasó ni siquiera una semana. “Les cuento esto: mañana inauguramos placa de ‘Generación Dorada’. Los participantes van a nominar. Y tenemos debate en vivo mañana, pegaditos a MasterChef con Wanda y los chicos”, explicó el mediático.

Continuó: “Escuchen: ellos van a votar y la placa se divide en dos. Van a ir siete, mínimo, a placa. Siete mínimo. Y es así: las primeras 24 horas, es decir, del miércoles al jueves, es voto positivo. Los que más votos tengan el jueves bajan de placa y ahí, en ese momento, instantáneamente la placa se hace negativa. Y pasan todos a placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes“.

En otras palabras, quedarán varios jugadores en riesgo para la gala de eliminación, que se dará el lunes. Muchos otros participantes de los, por lo menos, siete que se nominarán hoy, van a salvarse.

“Así que son 24 horas: los que más votos tienen se bajan —dos o tres en su defecto, viene el escribano obviamente—, los que más votos tengan aleatoriamente en el momento que cortamos la votación, se bajan. Ellos no lo van a saber dentro de la casa, qué va a pasar. Y ocurre en ese momento para el afuera: la placa se reinicia y pasa directamente todo a placa negativa", expresó.

Andrea del Boca

Emanuel Di Gioia

Lolo Poggio

Carmiña Masi

Tomy Riguera

Jennifer Galvarini “Pincoya”

Brian Sarmiento

Danelik Galazan

Manuel Ibero Durigón

Catalina “Titi” Tcherkaski

Yisela “Yipio” Pintos

Juani Car

Daniela De Lucía

Nicolás “Nick” Sícaro

Divina Gloria

Gabriel Lucero

Jenny Mavinga

Eduardo Carrera

Solange Abraham

Martín Rodríguez

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

Nazareno Pompei

Yanina Zilli

Luana Fernández

Franco Poggio

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

Gran Hermano Generación Dorada

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

El acceso a estos canales garantiza la recepción de las galas en vivo donde ocurren las nominaciones y las salidas de los participantes. La calidad de la imagen cuenta con mejoras técnicas debido a la renovación total del set con tecnología de punta que realizó la productora para este aniversario.