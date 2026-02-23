Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada, este lunes 23 de febrero

La producción de Telefe anunció el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano bajo el título de Generación Dorada para este lunes 23 de febrero. El programa ocupa el horario central con la conducción de Santiago del Moro en una entrega que celebra el cuarto de siglo del formato en la televisión nacional.

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

Gran Hermano Generación Dorada

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma HBO Max integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

El acceso a estos canales garantiza la recepción de las galas en vivo donde ocurren las nominaciones y las salidas de los participantes. La calidad de la imagen cuenta con mejoras técnicas debido a la renovación total del set con tecnología de punta que realizó la productora para este aniversario.

Santiago del Moro encabeza la conducción de las galas centrales y los debates con los participantes Telefé

Cuáles son las novedades de la Generación Dorada

La edición de este año celebra los 25 años del debut del formato en Argentina con cambios estructurales significativos. Uno de los puntos más comentados refiere a la modificación del área de recreación externa. El objetivo del canal es atraer a los seguidores históricos del programa y captar a las nuevas audiencias digitales.

Según cuenta la producción: “La emblemática piscina será reemplazada por una playa artificial”. Este cambio altera la estética tradicional del patio y propone un entorno diferente para las charlas y estrategias de los jugadores.

El servicio de streaming DGO brinda acceso gratuito a la convivencia de los jugadores durante las 24 horas

El hermetismo sobre los ingresantes es alto, pero existen rumores sobre la conformación del grupo. La prensa especializada especula con una mezcla de nuevos perfiles mediáticos, exfutbolistas y figuras de ediciones anteriores.

El reglamento tradicional permanece bajo reserva, aunque la producción adelantó la existencia de mecánicas de juego actualizadas para esta Generación Dorada. El despliegue multiplataforma busca consolidar un modelo de interacción constante donde el espectador decida el destino de los competidores mediante su voto.

