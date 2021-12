Axel habló por primera vez tras las denuncias de abuso sexual: “El tiempo saca siempre la verdad a la luz”

“Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por hoy reviviré todas mis ganas. Solo por hoy esquivaré todas las balas”, canta Axel mientras, de fondo, suena un pop movido que invita a pararse a bailar. La canción pegadiza relata, tal vez, lo que sintió el artista en los últimos dos años durante los que recibió dos denuncias por abuso simple. “Solo por hoy” es su primer estreno musical desde ese momento y en diálogo con Diario 26 decidió referirse públicamente a las causas en su contra.

En el 2019, una mujer inició una denuncia penal contra el musico en los tribunales de Cipolletti, Río Negro, por abuso sexual. Un par de meses más tarde, el caso fue archivado por falta de pruebas pero al poco tiempo, se presentó frente a la Justicia otra acusación por el mismo crimen.

Desde que desmintió las acusaciones durante un recital en Entre Ríos del 2019 en el que pidió que la verdad saliera a la luz, Axel prefirió no volver a hablar sobre el tema y se alejó por completo de los medios. Hasta este sábado cuando, en diálogo con Pilar Smith y Santiago Zeyen, se refirió una vez más a su situación judicial.

Apenas comenzó la entrevista, la periodista de Me gusta La Tarde (Canal 26) se dirigió de manera directa hacia las acusaciones y manifestó: “Te veo muy fuerte, ¿se puede decir que lo que no te mata te fortalece?”. Con el semblante tranquilo, el autor de “Te voy a amar” respondió: “Yo me siento más fuerte que nunca, muy bien”.

Sin perder la calma, continuó: “Otra frase trillada, la verdad siempre sale a la luz, es así. Hay que ser pacientes, porque podría haber salido a defenderme de cosas que se decían absurdas pero era darle identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento”. Sin perder la costumbre de hablar de manera poética y rimbombante, expresó que “la paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz”.

“Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz así que estoy feliz. Imaginate que ya pasaron más de dos años de esa granada que explotó más que nada en mi cara pero también en mi equipo y mi familia”, dijo, profundizando en los aspectos de su vida que se vieron afectados por las dos denuncias.

“Después de este tiempo la justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí, sino yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando”, aseguró, finalizando su descargo sobre los dichos en torno a su persona.