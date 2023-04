Bafici 2023: dos documentales ganaron los premios más importantes de la competencia internacional

escuchar

Dos documentales se llevaron los premios más importantes de la Competencia Internacional del Bafici 2023, cuyos ganadores fueron anunciados este viernes en el Centro Cultural San Martín. The New Greatness Case, coproducción entre Noruega, Croacia y Finlandia dirigida por Anna Shisova, sobre el caso de la persecución a presos políticos en la Rusia de Vladimir Putin, recibió el Gran Premio, mientras And, Towards Happy Alleys, de la india Sremoyee Singh, crónica de un viaje de la realizadora por Irán, ganó como Mejor Largometraje.

En la Competencia Argentina, el Gran Premio fue para Terminal Young, de Lucía Seles, y el de Mejor Largometraje para Clorindo Testa, de Mariano Llinás. El jurado de la competencia oficial de Vanguardia y Género otorgó el Gran Premio en esa categoría a la película sueca How to Save a Dead Friend, de Marusya Syroechkovskaya, y el premio al Mejor Largometraje fue para Mudos testigos (Colombia), de Luis Opina y Jerónimo Atehortúa.

Mariano Llinás ganó el premio al mejor largometraje de la competencia argentina télam

Hubo varios galardones para las producciones argentinas que participaron de la Competencia Internacional del Bafici 2023. Agustín Carbonare ganó como mejor director por El santo; el premio a la mejor actuación fue para el elenco de Blondi, de Dolores Fonzi; y Sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, recibió una Mención Especial del Jurado. El santo recibió además el Premio Estímulo al Cine Argentino.

La lista de premiados en la Competencia Internacional se completó con Harvey (Canadá), de Janice Nadeau, como mejor cortometraje, y el Premio Especial del Jurado para Muertes y maravillas (Chile), de Diego Soto.

Por el lado de la Competencia Argentina, además de los reconocimientos para Seles y Llinás hubo premios para Somos las dos, de Emilia Herbsy (mejor cortometraje) y Los Bilbao, de Pedro Speroni (Premio Especial del Jurado). Martin Shanly, por Arturo a los 30, ganó el premio a la mejor dirección, y Nicolás Goldschmidt, por Boy, a la mejor actuación.

Pedro Speroni, ganador de un premio especial por su nuevo documental, Los Bilbao BAFICI

Y en la competencia oficial de Vanguardia y Género la nómina de premiados se completó con Andrew Legge (Irlanda), por Lola, como mejor director; Vuelta a Riaño (España), de Miriam Martin, como mejor cortometraje, y el elenco de I Like Movies (Canadá), de Chandler Levack, como mejor actuación. Le Saboteur (Finlandia), de Anssi Kasitonni, se adjudicó el Premio Especial del Jurado.

Entre las distinciones paralelas hubo reconocimientos para las películas argentinas La sudestada, El hincha, El santo, Blondi, El siervo inútil, Los médicos de Nietzsche, Schettinimous y Arturo a los 30.

Juan Carrasco y Katja Alemann en La Sudestada, una de las películas argentinas premiadas en el Bafici 2023 Ají Molido Films

Todas las distinciones se entregarán durante el acto de clausura del festival, que se realizará este sábado 29 en la Usina del Arte. Las funciones del Bafici 2023 seguirán durante todo el fin de semana.

LA NACION