Bailan las almas en llantas: Romeo y Julieta en el playón

★★★ Autora y directora: Pilar Ruiz. Intérpretes: Camila Conte Roberts, Daniel Begino, Federico Martínez, Fran Bert, Jesús Catalino, Joaquín Gallardo, Juan Tupac Soler, Lola Banfi, Matías Méndez, Romina Oslé. Vestuario y escenografía: Victoria Chacón. Luces: Lucía Feijoó. Música: Gastón Poirier. Entrenamiento físico y coreografía: Andrés Molina. Sala: Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Funciones: domingos, a las 17. Duración: 90 minutos.

De las milagrosas aguas shakesperianas han bebido y beberán generaciones. Artistas y pensadores se apropiaron de esos textos con la linterna propia de cada época. En el caso de Romeo y Julieta, entre tantas adaptaciones, asoma primera West side story (o Amor sin barreras), el musical de Arthur Laurents, Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, de 1957, y sus versiones fílmicas, la de Robert Wise, en 1961 y la inminente de Steven Spielberg, sobre el flechazo furioso entre dos adolescentes de sendas bandas enemigas en la Nueva York de mediados de los años 50.

La dramaturga y directora Pilar Ruiz (Suyay, Descansa, En el fondo) realiza un trabajo de enorme delicadeza al escribir en verso y rima, en su mayoría octosílabos, y con la jerga específica, la historia de este amor antológico ambientado en una villa local de la actualidad. Ya desde el título Bailan las almas en llantas -que resuena el libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón-, la pista no sólo social sino estética queda revelada en un espacio escenográfico hostil, cruzado por andamiajes metálicos.

Las cumbias remixadas-electrónicas de Gastón Poirier (el disco está en Spotify), los bailes callejeros como el popping y el locking (movimientos rítmicos articulares y musculares), el beatbox y las competencias de freestyle, el vestuario deportivo by saladitas, conforman ese mundo de aquí nomás, inspirado en el barrio Playón Chacarita, al que el oído sensible de Ruiz prestó atención y encontró poesía en su modo de comunicarse.

Con un elenco de diez actores y actrices de dispares actuaciones entre los que se destacan Romina Oslé como Gladys (la prostituta que cuida de Valu/Julieta interpretada por Camila Conte Roberts) y Jesús Catalino como Mike (amigo de Julio/Romeo, por Juan Tupac Soler), Bailan las almas en llantas es una obra testimonial que cabalga sobre un cuento canónico y cuyo gesto cultural subrayable es explorar universos que de a poco comienzan a ser frecuentados por el teatro.