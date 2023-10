escuchar

Luego de una primera noche dedicada a la lectura del voto secreto, que estuvo a cargo de Moria Casán, Marcelo Tinelli continuó revelando quiénes eran los nombres de las parejas que iban a quedar en la cuerda floja. Los primeros cuatro sentenciados, según se reveló el miércoles, eran Romina Uhrig, Noel Barrionuevo, Romina Malaspina y Juliana Díaz, y la noche del jueves engrosó esa lista. Pero el momento más curioso de la emisión, tuvo como protagonistas a Coti Romero y a Alexis “Conejo” Quiroga.

Cuando le llegó el turno de leer el voto secreto que había recibido el Cone, Tinelli no dudó en preguntarle por su vida amorosa, y si realmente estaba involucrado en una historia romántica con su bailarina, Martina Peña. El cordobés negó esa versión, y destacó: “Salimos el fin de semana con un grupo de amigos, nos sacaron una foto y empezaron a vincular todo”. Con respecto a Coti, le preguntaron si había chances de volver, y Alexis se mostró escéptico.

Con ánimo de no dejar pasar esa situación, Tinelli subió a la sala streaming, en donde se encontraba Coti. Y cuando ella le acercó el celular para mostrarle que Alexis le había escrito recientemente varios mails con el objetivo de reconquistarla, el conductor no dudó en llevarse el teléfono para leerlos en voz alta. De esa manera, la acción se trasladó a la pista de baile, y ahí Coti aseguró: “Hace dos días me mandó un montón de correos, otra vez”. Entre risas, Cone dijo que eso era porque lo “tenía bloqueado de todos lados”, y ella exclamó: “Ayer me llegaron correos larguísimos”.

Tinelli comenzó entonces a leer varios de esos mails, en los que Quiroga le dedicaba extensas cartas de amor. Pero lejos de quedar expuesto, muchos de los que se encontraban en el piso del certamen, terminaron por aplaudir la poesía improvisada del Cone en esos mails , mientras Coti exclamaba: “¡Pero lo importante son las acciones, no lo que escribe”. Con una mueca muy divertida de Alexis, concluyó ese capítulo, que seguramente no sea el último entre ambos participantes.

La doble eliminación

Durante la lectura del voto secreto, se reveló que los nuevos nominados fueron Eva Bargiella, y el Tirri. Al momento de elegir a quién salvar, Moria Casán optó por la expareja de Facundo Moyano. En su turno, Marcelo Polino salvó al Tirri, porque “es divertido, y nos hace reír un rato”. En último lugar, Ángel de Brito eligió a Romina Uhrig, debido a su mejoría en el baile (la ex-Gran Hermano, no pudo evitar emocionarse y abrazar a ese jurado.

De esa manera, Noel Barrionuevo, Juliana Díaz y Romina Malaspina quedaron en la cuerda floja, y fue Juliana quien logró permanecer en el certamen, mientras las otras dos famosas quedaron eliminadas.

