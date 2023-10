escuchar

Aunque dijo que iba a ir por el tricampeonato, Noelia Pompa abandonará el Bailando 2023 (América) y este objetivo no podrá ser. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito este miércoles y fue el mismo Marcelo Tinelli quien le tiró un palito a la concursante sobre la forma en la que se enteró. “Me enteré por Ángel”, lanzó durante la emisión en vivo del programa. Además, confirmó que la bailarina Tuli Acosta será quien la reemplace.

“La gigante Noelia abandona el certamen, se queda dos galas más si las mismas no se estiran mucho”, indicó el periodista en LAM y reveló detales de la charla que tuvo con la bailarina. “Bailaré dos galas más y tengo que partir a España, pero me cuesta porque la verdad la estoy pasando bien. Igualmente, la producción ya lo sabía”, le dijo.

En ese sentido, De Brito indicó que la excampeona del reality viajará también a Alemania por unos compromisos laborales.

Al momento de dar a conocer el puntaje secreto durante la noche de este miércoles, Tinelli le pidió a Pompa y a su pareja que den un paso al frente. “La bicampeona, que sorprendió al jurado con el mix urbano, uno de los puntajes más altos, dijo que estaba pasando por un momento zen, pero zen... nos va”, bromeó y se refirió a que se informó del hecho a través de LAM.

Entre risas, ella le contestó: “Lo quería decir yo, pero bueno. Ángel está adelante de todo, ya lo sabemos así que bueno”. Cuando el conductor indago sobre los motivos de su partida, la concursante le explicó que tiene que volver por la residencia.

“El problema es si vuelve”, expresó Marcelo y Noelia le suplicó: “Si vuelvo, ¿me dejás volver?”. “Llamame y te voy diciendo”, completó él. Acto seguido, el presentador del programa terminó con el misterio y dijo quién será la persona que la reemplace y acompañe al bailarín Sandro Leone. “La reemplazante de Noelia Pompa va a ser la señorita Tuli Acosta”, noticia que generó sorpresa y alegría para la excompañera de Hernán Piquín.

Lejos de Argentina, Noelia probó suerte en Europa, donde le fue muy bien y está radicada desde hace siete años. Brilló en Got Talent de Italia, filmó la segunda temporada de la serie Paraiso y desde 2017 está en pareja con un chef español.

En una entrevista por Zoom para Nosotros a la mañana (eltrece), la exStravaganza explicó los motivos por los que decidió instalarse en el Viejo continente. “Cuando tomé la decisión de venirme estaba bastante mal, con ataques de pánico. Ahora por suerte ya no aparecen, o cuando quieren hacerlo, estoy deteniéndolos mejor, ya sé como manejarlos mejor. Pero en aquel momento sentí que tenía que alejarme y reconectarme conmigo misma. Me han pasado muchísimas cosas hermosas en lo artístico en mi país, pero había un proceso en mí que no encajaba”.

Noelia Pompa con su bailarín Sandro Leone Prensa América

“Prioricé mi salud y uno se desespera cuando está al borde de una depresión. Sucede mucho más de lo que pensamos y no lo hablamos por vergüenza o por tabú. Vivir en una sociedad que me hacía sentir incómoda desde pequeña fue difícil y luego, cuando en muy poquitos años surgió mi tremenda exposición, había algo en mí que no lo podía procesar, porque primero tenía que sanar cosas del pasado”, completó.