Luck Ra invadió de cuarteto al Movistar Arena con “el baile del año” y se reveló como un verdadero showman

El baile del año es el nombre del show con el que Facundo Almenara Ordoñez -conocido popularmente como Luck Ra- debutó en el mítico Luna Park porteño con dos funciones en marzo. Tan bien le fue al joven de 25 años que enseguida tuvo que agregar dos fechas más, esta vez en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se presentó por primera vez el jueves por la noche en lo que fue un show divertido, canchero, y lleno de color: un verdadero carnaval “carioca”, pero al estilo cordobés.

Desde el minuto cero en que Luck Ra pisó el escenario se mostró entusiasmado y emocionado por el ascenso de su carrera musical. No es para menos. El 1 de febrero, a pocas horas del lanzamiento de su primer disco, Que nos falte todo, el álbum se convirtió en lo más escuchado de Argentina y ocupó el primer puesto de los discos debut con más reproducciones a nivel global de Spotify. Éxitos como “La morocha” y “Hola perdida” lo llevaron a conquistar, sin escalas, un Triple Platino. “El objetivo de este disco es que la gente lo pase bien y baile. Siempre tuve en claro que lo que quería era sacarle una sonrisa a la gente ”, le había revelado a LA NACIÓN antes del estreno. Ese mismo objetivo lo funde, ahora, arriba del escenario. Dispuesto a entregarle toda su alegría y su don de fiesta al público, Luck Ra comenzó su show a las 21:30 e hizo bailar a los espectadores desde el primer acorde de su canción inaugural: “Te mentiría”.

Emocionado, Luck Ra lloró y le agradeció al público del Movistar Arena NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Apenas terminó de entonar su segunda canción, “Y te vas”, Luck Ra rompió en llanto: tomó conciencia de la magnitud del estadio lleno. Con la emoción a flor de piel, enseguida se rearmó y jugó con sus lágrimas . Las transformó en chiste. ”Voy a tratar de no salir tan feo en la pantalla como cuando lloré en el Luna Park”. Tocar sus lágrimas y ver que eran reales, lo ayudaron a ubicar en la realidad a un show que se remontaba a un sueño adolescente. Costaba creerlo.

El artista de origen cordobés comenzó en la música en 2017, aunque fue a partir de sus sesiones en Twitch, de 2020, cuando logró más reconocimiento por parte del público. Ese mismo año editó “Te mentiría”, una de sus primeras canciones en convertirse en hit, ya que fue la primera suya que logró ingresar en el Top 50 de Spotify en Argentina y Uruguay. Más adelante, junto con La K´onga, hizo una versión en cuarteto de la canción que también dio comienzo a una serie de exitosas colaboraciones. Su tema “El campeón” fue elegida como la canción oficial del título de la Selección de la Copa América 2021 y fue por esto que Luck Ra participó en los festejos del equipo nacional en el estadio de River Plate. En 2022 tuvo otra participación consagradora al cantar en la entrega de los Premios Gardel, donde hizo una versión de “Pupilas lejanas” de Los Pericos, junto con Oscu y Agus Padilla. Al año siguiente se llevó a su casa este galardón por la versión cuartetera de su tema “Ya no vuelvas”, otra vez con La K’onga & Ke Personajes, en la categoría mejor canción de cuarteto.

“Si tienen sueños, no se rindan. Por más que cueste, con amor, perseverancia y disciplina uno lo puede conseguir", dijo Luck Ra en el escenario del Movistar Arena NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Envuelto en su carisma y colmado de entusiasmo, el cantante cordobés ejerció un completo control del público: si pide palmas, se las dan; si pide baile, nadie opone la más mínima resistencia . Se preocupó por deambular por la pasarela del predio, atento a cada una de las plateas, a cada una de las ubicaciones: hizo contacto visual con todos. Nadie quedó afuera de “su fiesta”. “Che, primo, ¿Qué hora es?”, interpeló a un chico del público. “Las 21:55″, disparó el muchacho. “Ya a esta hora me empieza a dar un poco de sed”, respondió simpático Luck y recibió un “Ferchetto” (un vaso individual de vidrio soplado artesanalmente para tomar fernet y que vendían vacío a 10 mil pesos en el predio) de uno de sus compañeros de banda. Con ese preámbulo le dio la bienvenida a uno de los primeros invitados de la noche: Ulises Bueno, con quien cantó “Qué sed”. No hay dudas. Luck Ra es un verdadero showman cuartetero.

El público que lo sigue es, mayormente, familiar. Una horda de niños entre 7 y 12 años con la camiseta argentina festejaron y arengaron al cantante en compañía de sus padres, que también aprovecharon a divertirse y bailar junto a sus hijos durante las más de dos horas de show. Luck Ra captó y conservó con su música algo de la alegría mundialista. En las pantallas se proyectaron imágenes urbanas con pintadas de Messi y de Maradona, que avalaban y rememoraban los festejos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

La alegría de Luck Ra es contagiosa: fueron muchos los invitados y amigos que lo acompañaron a lo largo del show. Cantó “Lado triste” junto a Migrantes, “Te mentiría RMX” con Rusherking, “Quiero creer” con La T y la M, “Toco y me voy” con La Bersuit, “Odio amarte” con Lauta López, “Qué casualidad” con Tuli, “Me muero porque un día” con Cazzu, “Te fuiste de mi vida” con Nelson Aguirre, el cantante de La Konga, “Será mi culpa” con LUANA y “Bebé dame” con Pablo Tamagnini.

Luck Ra anunció que próximamente lanzará un nuevo remix de “Hola perdida" en su primer show en el Movistar Arena NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

En el tercer bloque musical le dirigió unas palabras a sus fans: “Si tienen sueños, no se rindan. Por más que cueste, con amor, perseverancia y disciplina uno lo puede conseguir. Gracias a ustedes no tengo un día en el que me sienta solo. Todo se los debo a ustedes. Gracias”. El cantante le dio un pequeño giro al repertorio y reversionó “Me gustas tú” de Manu Chao. Para sorpresa de los presentes, en esa interpretación tocó la guitarra eléctrica y dejo ver su lado más rockero, que permanece escondido bajo el halo de sus hits bailables. “Tengo muchos referentes de otras épocas, a los que respeto mucho: Andrés Calamaro, Foo Fighters, Audioslave, Linkin Park. Empecé a tocar la guitarra por ellos”, había revelado en una entrevista con LA NACIÓN.

Hacia el final de la presentación, pasadas las 23:30, el público abrazó con alegría a los hits indispensables del artista: “La morocha” y “Hola perdida”. Las dos canciones, que los convirtieron en revelación, fueron furor durante el verano argentino y a juzgar por la respuesta del público, el otoño no hizo mermar el fanatismo. Agradecido con sus seguidores, que lo acompañan en cada una de sus propuestas festivas , Luck Ra aprovechó el recital para anunciar que próximamente lanzará un nuevo remix de “Hola perdida” . Para consagrar al “baile del año”, Luck Ra invitó a todos los presentes a congelar el recuerdo de una noche triunfal con una selfie grupal que tomó desde el escenario. Y, como en todo fin de fiesta, se despidió con papelitos y bailando hacia la salida.

