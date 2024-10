Bake Off Famosos: los mejores memes del estreno del reality que conduce Wanda Nara

Escuchar

Este lunes comenzó Bake Off Famosos (Telefe) con la conducción de Wanda Nara. Desde las redes sociales los espectadores no tardaron en manifestarse con diferentes memes en referencia a la previa y el inicio del reality.

Como es de costumbre, en X las personas suelen hacer divertidas imágenes, recortes y videos en alusión a un tema de importancia. En esta ocasión muchos dejaron en claro la ansiedad que generó el regreso de Wanda a la pantalla, mientras que otros recurrieron a escenas de Casados con Hijos, un clásico. Por último, también destacaron a algunas de las celebridades que estarán presentes como participantes, entre ellas, Karina Jelinek.

“Qué emoción, empieza Bake Off”; “Después de Margarita empieza Bake Off estoy así”; “Hoy empieza Bake Off y ya estamos apoyando a madre Jelinek”; “Dios, qué emoción, hoy comienza Bake Off” y “Acá esperando que arranque Bake Off con la esperanza de no ser decepcionada nuevamente por el canal de las pelotas”, fueron algunas de las repuestas que dejaron plasmadas los usuarios en los comentarios.

El programa contará con un jurado compuesto por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis. Al mismo tiempo, diferentes personalidades del mundo del espectáculo, el periodismo y el deporte representan a los competidores.

Los memes más graciosos sobre el estreno de Bake Off Famosos

HOY 22HS EMPIEZA BAKE OFF FAMOSOS AAAAA pic.twitter.com/0c9B9PNjyj — aaron  (@aarontsuarez) September 30, 2024

después de margarita empieza bake off estoy asi pic.twitter.com/MAh25QpMAM — caro (@batxvstappen) September 30, 2024

hoy vuelve bake off y estaremos apoyando a madre jelinek pic.twitter.com/k147WrUmN3 — c (@catanation_) September 30, 2024

Dios que emoción hoy empieza bake off!!!!! pic.twitter.com/BA64zmL9EF — Flora 🦕 (@holaflora_te) October 1, 2024

Acá esperando que arranque bake off con la esperanza de no ser decepcionada nuevamente por el canal de las pelotas pic.twitter.com/2Vb5yDIGjf — mo 🫑 (@morron__) October 1, 2024

