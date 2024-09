El mensaje sobre Blanca Vicuña que pasó desapercibido entre los chats de Pampita y García Moritán

Escuchar

El sábado, Carolina “Pampita” Ardohain publicó en sus historias de Instagram una seguidilla de capturas sobre la conversación que mantuvo con Roberto García Moritán por WhatsApp antes de separarse, con el fin de desmentir los rumores de una ruptura previa al 20 de septiembre. En ese marco, los usuarios hallaron una referencia sensible que pasó desapercibida acerca de Blanca Vicuña, la fallecida hija en común entre la conductora y Benjamín Vicuña.

Al ventilar aquellos chats, Pampita expuso parte de su intimidad, ya que para ella fue más importante aclarar la situación de la crisis matrimonial. Sin embargo, el 7 de septiembre un llamativo mensaje de García Moritán se llevó la atención de todos. “No olvides pasarme la dirección de a dónde tengo que ir”, pidió él e insistió: “Amor, ¿es una misa? No entiendo”.

El mensaje de Roberto García Moritán que recordó a Blanca Vicuña (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Blanca murió el 8 de septiembre de 2012 y, como cada año desde ese entonces, la modelo y el actor chileno realizan una misa en memoria de la pequeña, al igual que otros eventos. La última vez que una de estas ceremonias se hizo pública fue en 2021. Cabe recordar que, en 2023, Pampita inauguró una plaza en Don Torcuato, en conmemoración a la niña, y que ese mismo año Vicuña publicó un libro sobre la superación al duelo.

De esta forma, se estima que aquel mensaje de Moritán fue con la intención de acompañar a Pampita en una de las fechas más difíciles para ella. A pesar de ello, en las redes los usuarios opinaron respecto de la presunta actitud de él.

En 2023 Pampita inauguró en Don Torcuato una plaza en homenaje a Blanca Vicuña, su hija. Allí la acompañó Roberto García Moritán Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

“Es el mayor ‘amiga date cuenta’ de la historia. En la foto yo la veo re triste, ahora entiendo que era por esa fecha”; “La pregunta del final, la respuesta de ‘a dónde tengo que ir’ me suena a que fue con la peor de las ondas”; “No me percaté de ese dato. Un tipo horrible” y “Estuvieron casados cinco años y no se dio cuenta de la misa del 7 de septiembre”, fueron algunas reacciones en cuestión.

El mensaje que Pampita publicó en las redes tras confirmar su separación

El domingo, Carolina Ardohain compartió un video en el que se mostró en un entorno paradisíaco a pesar de la separación matrimonial que atraviesa. Si bien se trató de una publicidad para uno de los resorts con los que colabora, en lugar de musicalizarlo, eligió un mensaje de motivación.

“No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansá. Respirá. La vida lleva un curso y tenés que aprender a ser paciente. Dejá que el tiempo y ellos te guíen para llegar a ese lugar que tanto querés estar. Ese lugar que tanto merecés. Algunas de las mejores cosas de la vida llevan su tiempo. Y tu proyecto de plan de vida no es cualquier cosa. Así que tené paciencia y confiá un poquito más en vos. Vas a estar bien”, dice la voz en off del video.

Aquella fue una de las últimas actividades en su cuenta de Instagram, más tarde posteó algunas imágenes del detrás de escena de Por amor o por dinero, que se estrenará este lunes bajo la conducción de Alejandro Fantino.

“Del lado Pampita de la vida”; “Ejemplo de resiliencia”; “Confiá, lo mejor está por venir”; “Vamos Pampa, una vez más, arriba”; “Estamos todas con vos” y “No estás sola, podés con esto y con mucho más”, fueron algunas de las reacciones propias de sus seguidoras que plasmaron en la sección de comentarios.

LA NACION