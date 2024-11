Barby Franco reveló el inesperado vínculo que la unió a Burlando años antes de conocerse: “Gestionó la detención”

Bárbara “Barby” Franco reveló el delicado hecho que la unió a Fernando Burlando antes de conocerlo y formar el vínculo que tienen hoy, de marido y mujer. En su paso por Desayuno Americano (América) la influencer se refirió a la violencia de género que sufrió su madre cuando ella era chica y destacó que por ese motivo tuvo un primer contacto con el abogado.

La relación de la modelo y el letrado empezó en 2012, cuando ambos se conocieron en el programa que conducía Guido Kaczka, El último pasajero. Según comentaron, a pesar de la diferencia de edad -él tenía 46 y ella 22- nació el amor a primera vista. Después de varias idas y vueltas y algunas crisis de pareja, el 15 de diciembre del 2023 se convirtieron en padres de Sarah y así consolidaron el vínculo.

Fernando Burlando y Barby Franco se conocieron en 2012 en el programa El último pasajero, pero mucho antes tuvieron un contacto por la violencia que la modelo vivió en su casa

Lo cierto es que durante la entrevista que dio para Desayuno Americano, la modelo tocó un tema que la marcó en su juventud: la violencia que su padre ejerció sobre su madre. Según comentó, ese caso judicial estuvo a cargo de Burlando y fue el primer contacto que los dos tuvieron antes de conocerse de forma oficial, solo que en ese momento ella era adolescente.

“Hoy en día puedo hablarlo, me costó muchos años de terapia y de perdonarme a mí misma por algo de lo que sentía culpa, pero que a la vez era muy loco porque tenía 15 o 16 años y sentía la felicidad de que mi papá estuviera preso. Fue un sueño que lo metan preso”, empezó con su relato Barby.

La influencer destacó que “en esa época no se hablaba de violencia de género”, pero que, sin embargo, su madre consiguió ser oída por la Justicia y en particular por el abogado que trabajó por la detención. “En la comisaría se nos reían en la cara”, lamentó e insistió: “Eso que mi mamá tenía moretones en la cara”.

Según dijo la modelo, ella también sufrió violencia. “Cuando iba al colegio tenía que maquillarme los moretones”, rememoró. “Cuando me veían rara, me mandaban al psicólogo y ahí me di cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. ¿Por qué mi papá me tenía que golpear si el padre de mi amiga no le pegaba a ella? Y entonces lo hablé con mi mamá, que era sumisa y estaba entrando en una depresión”, agregó.

Fernando Burlando intervino en la detención del padre de Barby Franco en 2005 (Fuente: Instagram/@burlandofernando)

Franco y su madre vivieron juntas este infierno en 2005. Después de “seis denuncias”, fueron escuchadas por la Justicia.

“¿Y cómo fue que Burlando tuvo que ver con la detención de tu papá?”, consultó Pamela David. “Fue gracias a un amigo de un amigo, que lo llamó y gestionó la detención. Yo en ese entonces no tenía idea de quién era. No lo conocía. Y gracias a eso, cayó la policía en mi casa y se llevaron a mi papá. Queda feo decirlo, pero fue un sueño cumplido”, respondió.

“Después de nueve años, lo conozco a Burlando en el programa de Guido. Obviamente que no le quería contar nada al principio porque sentía vergüenza de decir dónde había nacido y de dónde venía. Cuando pasaron tres años, ahí le conté. Él se quedó pensando, porque mirá que tiene miles de casos y me preguntó: ‘¿Vos eras la que me llamó tal, que vivía en La Zavaleta [La Boca]?’. Fue muy loco”.

Cómo superó Barby su trauma

“En mi niñez era natural vivir eso. El hecho de ver un arma en casa o en el barrio. Después, con el paso de los años, a mí me agarraron ataques de pánico, ahí me di cuenta de que no estaba bien y que no era lo normal de una vida familiar normal. Me costó mucho”, expresó la influencer e incluso destacó la vez que su papá le apuntó con un arma y no la dejó salir de su casa.

Gracias a terapia y a la ayuda externa que recibió ella y su madre, logró superar aquella situación traumática y sobre la actualidad afirmó: “Hoy estoy feliz, vivo con Sarah la infancia esa que no viví”.