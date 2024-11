Quién es el cantante internacional que conquistó el corazón de Victoria Vanucci

Tras estar casada durante siete años con Matías Garfunkel, padre de sus dos hijos, de quien se divorció en 2019, Victoria Vanucci volvió a apostar al amor y esta tarde se conoció quién es el hombre reconocido a nivel internacional que le robó el corazón.

Victoria Vanucci confirmó su noviazgo con 21 Savage (Foto: captura TV)

Este miércoles, la emisión de A la tarde (América TV) comenzó con un enigmático romance de dos figuras. “A partir de esta información, ella va a pasar a ser, si ya no lo es, una figura internacional que va a ser protagonista de todos los portales de los Estados Unidos porque hoy su novio es re contra noticia”, comenzó diciendo el periodista Diego Esteves.

21 Savage tiene billones de reproducciones en YouTube (Foto: Instagram/@21Savage)

Después de que el panelista brindara pistas, finalmente dio a conocer que el rapero británico Shéyaa Bin Abraham-Joseph, más conocido como 21 Savage, es el hombre en cuestión. Acto seguido, desde el ciclo que conduce Karina Mazzocco fueron en busca de la palabra de la excantante, quien se encontraba tomando algo con una amiga en un café ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“No podemos creer que estás de novia con 21 Savage”, le dijo la conductora. Al escucharla, Vanucci no pudo evitar reírse. “A ver... cómo explicar esto. Vos, ¿ténes hijos chiquitos? Yo tengo chicos que son de la generación alfa y cuando hablás con un chico de la generación alfa, como los míos, llegás a acuerdos hoy día y he llegado a un acuerdo con Napoleón en el cual hacé de cuenta que es un acuerdo entre abogados. Mi hijo me dijo: ‘Mirá, mamá, yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz y voy a estar muy contento’”, comenzó diciendo.

21 Savage tiene 32 años (Foto: Instagram/@21Savage)

Y siguió: “Esto había sido pautado muchos años atrás, pero para él el contrato sigue muy vigente. Entonces a mí, cuando me preguntan por mi vida privada, yo me río porque dijo ‘no, tengo un contrato con un abogado más o menos’, o sea, mi hijo me mata Karina”.

Como se mostró reacia a hablar sobre su romance, Esteves prosiguió a contar. “La información es que vos, Victoria Vanucci, mantuviste oculto un romance que lleva un año con este hombre que estamos viendo en pantalla, 21 Savage, uno de los raperos más grosos de los Estados Unidos, con quien tuviste una historia y que hace un año decidieron apostar al amor nuevamente”, comentó.

21 Savage es un reconocido rapero británico (Foto: Instagram/@21Savage)

Cuando le consultaron sobre cómo se habían conocido, la modelo prefirió guardar silencio y volvió a reírse, algo que dejó entrever que lo que se decía era cierto. “Lo que pasa es que yo conozco muchas personas porque Pachamama ha sido un restaurante trendy, era chiquito, pero estaba en una de las esquinas más importantes de Los Ángeles, entonces los veías a todos. Todo el tiempo veía a todos rapeando, fumando, en el skate y todas esas cosas. Conozco a varios de todos esos chicos, no solo a 21 Savage”, indicó.

En ese sentido, Mazzocco repreguntó: “¿Cómo estás, entonces, Victoria? ¿Cómo se puede definir este momento tuyo?”. “Estoy muy contenta”, se sinceró ella.

Además, los periodistas quisieron saber si Garfunkel estaba al tanto de su situación sentimental actual, pero como se negó a responder, nuevamente Esteves aseguró: “La información que tengo, y me hago re contra cargo, es que Matías Garfunkel ya sabe y hay buenas noticias porque está contento y acepta que Victoria esté en pareja y feliz”.

LA NACION