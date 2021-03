Batalla legal: Martín Redrado podría denunciar a Luciana Salazar por “hostigamiento”

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado se reavivó en los últimos días, y lo que en un principio parecía ser una reconciliación, ahora se convirtió en una guerra de declaraciones. El abogado Fernando Burlando aseguró que el economista contempla la posibilidad de denunciar en la Justicia a la modelo por “hostigamiento”, y la madre de Matilda contraatacó en Twitter.

Tras conocerse las imágenes de Redrado con otra mujer en Miami, la nueva oportunidad amorosa con Salazar quedó en el olvido. Después llegó el furioso descargo de la modelo, donde expresó su desilusión por los actos de su expareja, y la posterior filtración de chats con el hijo del economista para defender su postura.

Consciente de la notoriedad mediática que tomó el tema, Burlando decidió hablar en Intrusos (América) en representación legal de Redrado: “Luciana no supo ganarse el cariño de los hijos de Martín. Estamos estudiando estos ‘ataques sistemáticos’ de Luciana Salazar donde una obsesión para conseguir una pareja estable, y un padre, lo hace víctima permanente a Martín Redrado de esta situación”.

Angel primero que ahi dice intimidad de su familia, no de mi vida con el y caduco !! Y su hija ya no es menor de edad. https://t.co/K8brHQzAgu — luciana salazar (@lulipop07) March 15, 2021

“Si evaluamos todos los recortes periodísticos de estos últimos años, entendemos la presencia de este hostigamiento que denunciaremos”, sentenció el letrado. Unas horas más tarde, el periodista Ángel de Brito mostró parte de la cautelar que el economista le impuso a Salazar hace un par de años para que no se refiriera a su vida privada ni a su familia a través de ningún medio.

Cansada de los rumores, la modelo contestó varios mensajes: “Primero que ahí dice intimidad de su familia, no de mi vida con él, y ya caducó. Y su hija (Martina) ya no es menor de edad”. De Brito aclaró que Burlando le aseguró que “podrían denunciar a Luciana porque quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia a Martín Redrado”.

Indignada, Salazar volvió a responder: “Dicen ‘podrían’... Será porque no tienen forma de demostrarlo y porque yo sí puedo demostrar el hostigamiento de él para conmigo y muchas cosas más”, indicó Salazar. “Si están ‘estudiando’ si denunciarme es porque ni él esta seguro. Sabe que si va a la Justicia se le da vuelta la torta”, concluyó.

LA NACION