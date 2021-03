Al borde de las lágrimas, Paula Chaves hizo un desesperado pedido a sus seguidores

Paula Chaves usó sus redes sociales para hacer un pedido a sus seguidores. Notablemente conmovida por la situación, la modelo y conductora de televisión rogó por ayuda para Mimi, una niña dada en adopción que, tras varios años viviendo con una familia, la Justicia ordenó que pase a manos de otros padres. “Este país tiene leyes muy injustas”, manifestó.

El caso de Mimi, que trascendió esta semana, conmocionó a la opinión pública por la frialdad de las medidas judiciales. Es que la menor de tres años vivió prácticamente desde su nacimiento junto a la pareja de acogida Marcelo Ikonikoff y Mariana Paula Megías, pero ahora fue abruptamente derivada a otra familia de tránsito. En principio, Mimi iba a pasar seis meses en la casa de Marcelo y Mariana, pero su estadía, por los tiempos de la Justicia, terminó siendo de tres años. La pareja pidió su adopción, pero una jueza determinó que debe vivir en otra casa.

“No puedo entender como una jueza, en este caso Mónica Fernández, que tardó tanto tiempo en dar en adopción a Mimi, se la da a una familia para que la cuide un tiempo. Este país tiene leyes muy injustas”, dijo Chaves en sus Instagram Stories. “En el momento que sale un informe, en el noticiero, a los dos días la entrega en adopción junto a una ONG. No se escuchó ni el deseo de Mimi ni el deseo de esos padres que la cuidaron por tanto tiempo. Hay que replantearse todo. Hagamos una causa, por favor”, añadió la conductora, notablemente emocionada.

Finalmente, Chaves cerró su serie de videos con un pedido: “Necesitamos escuchar a esta familia, a Mimi. Necesita volver con su familia. Por favor”. Y confesó: “Me desespera esta situación”.

Más tarde, la modelo publicó otra historia con un mensaje que dejó, esta vez, por escrito. “Mimi fue entregada este lunes a una pareja, sin ser escuchada. Sintiendo por segunda vez el abandono en su vida”, subrayó. “Las leyes de este país claramente son una mie... y no sirven para nada. Pero algún juez que nos demuestre que los derechos de esta niña no van a seguir quedando en la nada. Sus mapadres están desesperados. No paremos, devuelvan a Mimi”, exigió.

