Benjamín Amadeo se tentó en pleno juego de Pasapalabra y tuvieron que frenar el programa

Benjamín Amadeo estuvo invitado a la edición famosos Pasapalabra (Telefe) y protagonizó un divertido momento. Después de realizar un comentario durante uno de los desafíos, se tentó y se le hizo imposible seguir jugando.

Todo comenzó cuando los participantes Agustina Casanova, Pichu Straneo, Rochi Cuenca, Nicolás Cayetano, Ariel Pucheta y Benjamín tuvieron que jugar al Tutti Frutti. Amadeo era el encargado de comenzar la ronda, con la letra A. “Eran las 12 y no había...”, leyó Iván de Pineda para dar comienzo a la consigna. “Agua”, respondió el actor y músico. Pero cuando el conductor paso a la siguiente categoría y lanzó: “Se pudrió”, Amadeo completó la frase contestando “Abuelo”.

“¡Dijo ‘se pudrió la abuela’!”, remarcó Cuenca entre risas cuando finalizó el juego, y remarcando los dichos de su contrincante. “Dije una barbaridad, les pido mil disculpas. Dije una barbaridad y no pude recomponerme. Irreproducible”, explicó el actor muy tentado por sus palabras. Cuando el turno fue para el equipo rival, lejos de ponerle punto final a su risa, ocurrió lo contrario y nuevamente tuvieron que frenar porque Amadeo no podía parar de reírse.

Benjamín Amadeo se tentó en Pasapalabra y tuvo que frenar su participación

No es la primera vez que ocurre una situación de risas en el ciclo de Telefe. Meses atrás el que tuvo que parar el programa fue Iván de Pineda. Mientras estaban jugando a “El Rosco”, en el cual los participantes deben responder una consigna por cada letra del abecedario, en el momento de la “L”, el conductor le consultó a Mauricio D’Alessandro: “Huevo de piojo que suele estar adherido a los animales huésped de este parásito”.

El actor realizó un comentario desubicado que generó risas al aire del programa (Foto: Instagram/@benjamadeo)

Si bien la respuesta correcta era liendre, el abogado contestó: “Ladilla”. Esto desembocó en las risas no solo del modelo sino también del resto de los presentes en el estudio. “Espero que no sea autorreferencial”, lanzó de Pineda con humor e ironía. Después del divertido momento, el resto de los famosos presentes aplaudió al letrado, que continuó firme en su postura y hasta se justificó: “Son parecidos como animales, te diría que no sé si son lo mismo”.

Al escucharlo, el conductor le replicó: “Pero estamos hablando del huevo”. Ahí mismo intervino otra de las famosas invitadas, Débora D’Amato, que con mucha picardía acotó: “El huevo, justamente”. A estas palabras se sumó Iván al sostener: “Liendre, el huevo del piojo es la liendre. La ladilla es otra cosa”. Si bien quiso pasar de largo ese momento y continuar con el programa, se le complicó por la gracia que le causó lo ocurrido. “No puedo más, estoy explotado”, reconoció mientras se tapaba la cara.