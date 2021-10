La angustiosa predicción de Gustavo Cerati sobre sus problemas de salud: “Tenía mucho miedo”

La cantante chilena Nicole reveló una desconocida anécdota que vivió junto a Gustavo Cerati en 2007. El exlíder de Soda Stereo sufrió un ACV que lo dejó en coma desde mayo del 2010 hasta su muerte, hace siete años. En esa ocasión, el intérprete de “La ciudad de la furia” le manifestó sus temores en relación a su salud y le aseguró que se “iba a cuidar”.

“Nos juntamos después de su segundo concierto. Pudimos conversar mucho. Fue la última vez que conversé con Gustavo”, comenzó a decir Nicole durante el programa chileno Los 2000, un zapping al pasado, en el capítulo dedicado a los sucesos del año 2007.

Revelan la angustiosa predicción de Gustavo Cerati

Nicole aprovechó para recordar la conversación que mantuvo con el fallecido cantante después de su show el 31 de octubre de 2007 en el Estadio Nacional de Chile. “Hablamos de muchas cosas muy íntimas, en el sentido de cómo él se sentía”, recordó la cantante.

Como si fuera un presagio, develó lo que él le confesó. “Me dijo que tenía mucho miedo. Le había venido una trombosis y estaba tomando anticoagulantes. Me dijo que se iba a cuidar. Me decía: ‘Créeme, me voy a cuidar’. Fue la última vez que lo vi”, dijo, citada por ADN Chile.

La relación entre Nicole y Gustavo Cerati

Nicole comenzó su amistad con Cerati en 1997, luego de que el argentino fuera uno de los productores del álbum Sueños en tránsito de la chilena. “Para mí el trabajo con Gustavo fue muy revelador en muchos sentidos. Él era un maestro para mezclar ideas. Sacaba samples y unía música como nadie”, rememoró durante el programa.

Asimismo, la cantante contó cómo era la forma de trabajar de Cerati y lo recordó con mucho cariño “Me decía que a veces, cuando no tenía una inspiración concreta, escribía palabras. Después las cortaba en papelitos y los tiraba, e iba agarrando palabras y escribiendo conceptos a partir de esas palabras”.

Gustavo Cerati falleció hace siete años

La artista completó: “Él me abrió un concepto de inspiración, de dónde buscar la inspiración. Fue muy increíble escucharlo de él”.

Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años. En mayo de 2010, tras descompensarse en Caracas, Venezuela, luego de un show de la gira presentación oficial de Fuerza natural fue atendido en una clínica local, sufrió un ACV y días después se decidió su traslado a Buenos Aires. Una vez en la Argentina, estuvo internado en el FLENI y luego en la clínica ALCLA.