La frase de Mauro Icardi que convenció a Wanda Nara de dar marcha atrás con el divorcio

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el presunto affaire con María Eugenia “la China” Suárez parece estar cerca del final. A través de un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram, la empresaria confirmó que la pareja decidió volver a apostar al amor y reveló qué le dijo el futbolista para reconquistarla.

Fueron casi dos semanas de idas y vueltas, y de fuertes cruces que involucraron a muchas personas del mundo del espectáculo. Durante este tiempo, el delantero del Paris Saint-Germain demostró en reiteradas ocasiones, a través de su cuenta de Instagram, el deseo de recomponer la relación y privilegiar la familia. Allí posteó varias fotos de ellos dos solos y junto a sus hijos, que acompañó con emotivas frases sobre la importancia de la familia y del amor.

Por su parte, la representante fue más reacia y jugó con la posibilidad de volver a la soltería con varias publicaciones e historias en la red social. De esta manera generaron un tenso ida y vuelta que hipnotizó a miles de usuarios en la última semana.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi para reconquistarla Instagram: @wanda_icardi

En lo que parece ser el capítulo final de la historia, Wanda Nara fue la encargada de confirmar el futuro de la relación. En el mensaje que acompaña una imagen de ambos a punto de besarse, la modelo escribió: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos”.

La frase de Mauro Icardi que reconquistó a Wanda Nara

De esta manera, relató cómo vivieron en la intimidad la crisis y, luego de detallar sus sentimientos durante este duro momento, Wanda reveló qué fue lo que le dijo Icardi para convencerla de volver. “Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi´”, contó.

“Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”, continuó describiendo en su posteo para desterrar todas las dudas sobre el porvenir de su vínculo.

Finalmente, la modelo dejó en claro que trabajará junto a su marido para salir fortalecidos de este duro momento y concluyó: “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro Icardi”.