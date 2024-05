Bertie Benegas Lynch defendió los dichos del secretario de Culto y cuestionó el matrimonio igualitario

Escuchar

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Bertie Benegas Lynch defendió este jueves los dichos del secretario de Culto, Francisco Sánchez, y cuestionó el matrimonio igualitario. “Unión natural de la familia entre el hombre y la mujer”, fue su definición.

Luego de que el secretario de Javier Milei dijera que los hijos de padres divorciados tienen mayor ansiedad y peor rendimiento en la escuela, Benegas Lynch se distanció de esa afirmación. “No dijo que eran inferiores, sino que tenían resultados más bajos en el colegio. Yo no me atrevería a decir eso porque puede ser un data que no tiene relación de causa-efecto”, indicó en una entrevista para Radio La Red.

Tras ello, sostuvo que el Estado no debería interferir en los contratos de matrimonio y divorcio entre dos personas, tal como cuestiona su padre, Alberto Benegas Lynch (h): “Sobre el matrimonio igualitario y el divorcio me parece que el tema de discusión es otro. Creo que el gobierno no tiene que estar metido en estas cosas. Que cada uno pueda tener sus relaciones sociales con quien se le de la gana. El problema es darle ese aval del gobierno del matrimonio”.

Fue en ese marco que cuestionó el matrimonio igualitario. “A mí en lo particular lo que me hace ruido es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio porque viene de ‘mater’, de la unión natural que existe en la familia entre hombre y mujer”, argumentó, para luego agregar: “Es un tema semántico y si dos mujeres o dos hombres quieren hacer un contrato, lo pueden hacer. Lo mismo con el divorcio. Es ridículo que el gobierno te diga que te podés divorciar”.

Los dichos de Sánchez

El secretario de Culto de Milei ratificó esta semana sus dichos del sábado pasado en el evento del Vox en España contra el divorcio, el matrimonio igualitario y el aborto y agregó el martes que los hijos de divorciados sufren más ansiedad y tienen peor rendimiento en la escuela. Asimismo, sostuvo que la ley del aborto avala “la matanza de criaturas” y atenta contra el crecimiento demográfico, en un momento en que es necesario “repoblar la Argentina”.

“Muchos sectores en la década del 80 decían las consecuencias graves del divorcio y las vimos reflejadas en cuántas cuestiones, que fueron estudiadas por especialistas de universidades públicas, como la UBA. Hay un estudio muy serio, bastante reciente, que indica que cerca de 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad. Y los chicos de hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% inferior a hijos con familias consolidadas”, comentó en Radio Mitre, pese a que no precisó cuál era el informe ni quién era su autor.

Francisco Sánchez y Javier Milei Instagram Francisco Sánchez

“Eso fue destacado en su momento, y muchos se reían y decían que no iba a pasar nada con todo esto; hoy lo vemos como una realidad”, sentenció, otra vez más contra el divorcio, tal como lo había expresado cuando participó de Europa Viva 24.

Dijo, en tanto, que “lo mismo” sucede con el acceso al aborto, otra de las cuestiones que fustigó el fin de semana. “Hoy mismo en la Argentina hay un invierno demográfico: la Argentina tiene tasas de natalidad similares a Corea del Sur o España, dos países que han empezado a despoblarse trágicamente. La Argentina necesita repoblarse, con lo cual yo diría que no solo tenemos que pensar en derogar el aborto, sino en medidas que promuevan la natalidad para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje estratégico para el desarrollo de nuestro país”, sostuvo.

LA NACION