Yuyito González fue al Cantando y recibió los reproches de su hija Brenda Di Aloy por su noviazgo con Javier Milei

El viernes, Amalia ‘Yuyito’ González dijo presente en el Cantando 2024 (América) para acompañar a su hija, Brenda Di Aloy, quien es una de las participantes de esta nueva edición del reality. Antes de que la joven hiciera su presentación, conversaron con Florencia Peña y, entre otras cosas, se refirieron a cómo cambiaron las cosas entre ellas a partir del noviazgo de la conductora con el presidente de la nación, Javier Milei. Incluso, le hizo varios reproches y cuestionamientos a su madre que no pasaron inadvertidos.

En una nueva presentación en el Cantando, Brenda Di Aloy contó con el apoyo de su hermano Stefano, quien recientemente regresó al país, y también el de su madre. “Vengo porque lógicamente dice que es la hija abandonada, ya me clavó una daga con eso”, expresó ‘Yuyito’ González y dio pie para que comenzara el intercambio entre ambas.

Stefano y Brenda Di Aloy charlaron con Flor Peña sobre la relación de su madre con Javier Milei (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Vos le estás reclamando que sos la hija abandonada?”, le preguntó Flor Peña. “Yo el otro día se le dije medio en chiste”, justificó Brenda, pero la actriz la interrumpió y le dijo que “el humor es verdad encubierta”. “La realidad es que sí cambió la dinámica madre e hija, ¿o no?”, se sinceró la participante. Ante esto, la conductora quiso saber si el cambio tuvo que ver con el comienzo de la relación entre su madre y el presidente de la nación.

Fue entonces cuando ‘Yuyito’ intervino y afirmó que las cosas cambiaron desde que su hija se mudó. “Vos me dejaste”, le recriminó y aseguró que desde siempre fueron muy unidas. “Yo me fui a vivir sola al mismo tiempo que ella se puso de novia, entonces fue un cambio de 180 grados en la relación”, indicó Brenda. Acto seguido, González reveló que Stefano es ahora quien está ella: “Vivió ocho años afuera, imaginate que quiero que viva conmigo ahora”. Por su parte, el joven aseguró que era algo transitorio.

Brenda Di Aloy y Amalia González antes de la presentación de la modelo (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Yo vivo en mi casa, en mi departamento y voy mucho a la casa de mi novio”, comentó la exvedette y luego de referirse a su vínculo con Javier Milei, su hija contó que “es la primera persona que presentó formalmente en el hogar”. Por su parte, su hermano advirtió que mientras su madre “esté enamorada” él la iba a apoyar: “Es un placer para mí verla bien”.

Brenda reflexionó sobre el romance de su madre y Javier Milei: “Yo estoy como en un universo paralelo. Como que todavía no me doy mucho cuenta de la situación, no dimensiono; pero porque me fui a vivir sola, no comparto tanto”.

Tras darle un abrazo a su madre y remarcar que iba a volver al programa, la participante y su compañero Juan Manuel Outeiro se ubicaron en el medio de la pista para interpretar “Vivir así es morir de amor”. Luego el jurado le dio la devolución y mientras Milett Figueroa cuestionaba algunas cuestiones de la historia que contaron, Flor Peña le preguntó a Amalia su opinión sobre el trabajo de su hija.

Con mucha sinceridad, respondió que no entendió muy bien la historia de la performance que hizo la pareja. “No tenías que decir eso, apáguenle el micrófono”, la interrumpió Brenda. “Estuvieron espectaculares, hermosos, afinadísimos, todo bien, pero en un punto la pregunta que hace Milett, capaz, yo también me la hubiera estado haciendo”, cerró Amalia.

Finalmente, Brenda Di Aloy terminó con 18 puntos. Aníbal Pachano le puso un siete, al igual que Flavio Mendoza. Marcelo Polino la puntuó con un cuatro y Milett Figueroa tuvo el voto secreto, el cual se revelará al final de la ronda.

