Adorni estuvo con Yuyito: reveló la dieta que hacen con Karina y dijo que fue a un casting de Gran Hermano

El vocero presidencial, Manuel Adorni, decidió no dar la conferencia de prensa este miércoles en la Casa Rosada debido a que estuvo más de una hora en una entrevista que le realizó la novia de Javier Milei, Amalia “Yuyito” González, en su programa matinal. Allí el portavoz se distendió y, pese a que tocó algunos temas de coyuntura, abordó otras cuestiones menos comunes para su labor. En eso, reveló la dieta que comparte con la cuñada de la conductora, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hasta contó que participó de un casting para entrar en Gran Hermano. También junto a la exvedette esbozaron algunas chicanas cuando se refirieron a Fanático, el último tema de Lali Espósito, que -sin nombrarlo- envía dardos al mandatario.

“Estoy haciendo la dieta de Karina Milei, es para entrar en cetosis” , contó Adorni en Ciudad Magazine sobre este tipo de planes que se basan en bajar el consumo de hidratos de carbono y subir el de grasas.

“Es a base de proteínas, [comemos] una especie de barritas de cereal con jugos. La verdad que te morís de hambre. Todas las dietas del mundo yo las hice, esta es muy sacrificada , pero te da resultados, de hecho bajé como 10 kilos en un mes”, dijo el vocero, quien aseguró que tiene “una tendencia a engordar” y bromeó: “Así que hace 40 años que estoy a dieta”.

En eso, reveló cómo se toma la hermana presidencial este programa alimenticio que los dos siguen. “Karina hace la dieta al extremo, la cumple a rajatabla. Yo no tanto, pero bueno, en la semana paso mucha hambre”, indicó.

Asimismo, la describió como una persona que está “24 horas abocada a trabajar y a cuidar la figura presidencial”, a la vez que planteó que tiene aún “más responsabilidad” porque el Presidente es su hermano. “Es una persona maravillosa, le han intentado hacer mucho daño y no han podido, ni van a poder. No intenten”, advirtió.

En tanto, el vocero de Javier Milei contó su participación en el primer llamado para la emisión inicial del reality Gran Hermano en la Argentina, que se emitió por Telefe en 2001. “Al primer casting de Gran Hermano yo me anoté, año 2000, 2001. No tenía nada para hacer, era un inconsciente total, tenía 18 años. Abandoné en la segunda instancia porque me di cuenta que era un delirio”, contó el funcionario, quien aclaró que por voluntad propia se retiró del proceso de selección y que no fue por haber quedado afuera. “Había terminado el secundario, pasaron muchos años. No sé qué quería, qué se yo, esos delirios que uno tiene de chico”, comentó.

El tema de Lali

En otro momento de la entrevista, Yuyito le preguntó a Adorni si había escuchado el tema Fanático, en el que Lali hace referencias al Presidente, quien la atacó públicamente en una serie de oportunidades y hasta le dijo “Lali Depósito”, de forma despectiva. El vocero dijo que no, que no estaba al tanto, entonces la producción del programa pasó una parte del videoclip.

“No entendimos, te digo. Si te fue suficiente, lo sacamos”, expresó la novia de Milei mientras pasaba el clip. “Lo más gracioso es que está grabado en un depósito... Yo no entendí nada, chicos. ¿Quieren que les diga la verdad? No sé, no entendimos nada”, acotó Yuyito con respecto a la letra de la canción.

Por su parte, y con cierta ironía, Adorni sostuvo: “Creo que hay que bajar un poco el dramatismo. No es de mi generación, es un estilo de música que yo aborrezco , entiendo que [Lali] tiene millones de fanáticos, que es una artista de primera línea y que puede tener sus propias opiniones. Todo el debate que se arma está bueno. Si en algún momento recibiste fondos públicos, no está mal que uno lo muestre. Y si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo. Y nadie se tiene que sentir ofendido por eso. Si hacés las cosas bien... si te molestás, no sé, tendrás tus razones. Que cada uno sea libre y que haga lo que quiera”.

Y para cerrar esa parte, el vocero minimizó el peso del tema. “Imaginate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito, como a ella le debe importar en lo más mínimo lo que hago yo, mis conferencias, mi vida en el Gobierno”.

LA NACION