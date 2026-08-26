Beto Casella habló de su distanciamiento de Edith Hermida tras su salida de Bendita y fue contundente

La salida de Beto Casella de Bendita en diciembre de 2025 cerró una era dorada para la pantalla de elnueve. Luego de dos décadas consecutivas al frente del histórico ciclo, el presentador migró a la grilla de América TV con su nueva propuesta, Buena Televisión (BTV). Sin embargo, el traspaso generó una ruptura en el grupo de trabajo: un sector del equipo lo acompañó en su nueva etapa profesional, mientras que el resto eligió la permanencia en el canal. Frente a esa reestructuración, Edith Hermida tomó el lugar de su excompañero y dejó al descubierto su malestar.

Beto Casella habló de su relación con Edith Hermida (Foto: Captura YouTube)

Después de varios meses de especulaciones, Casella rompió el silencio en el programa radial #Calabró1079, conducido por Marina Calabró en El Observador. La periodista le recordó que Hermida pasó por ese mismo estudio días atrás y prefirió guardar silencio ante la pregunta de si sentía la falta del conductor. Beto no esquivó la consulta y sorprendió con una respuesta sin vueltas sobre si extraña a su excompañera: “Yo no”.

Beto Casella y Edith Hermida en tiempos felices

El conductor profundizó sobre el frío vínculo actual entre ambos: “Se ve que armé un mecanismo de borrón y cuenta nueva. Ahora no es que nos mandamos mensajitos; me parece que nos deseamos feliz cumple en los respectivos cumpleaños, pero tampoco teníamos una relación de amistad de vernos o de decir ‘perdí un amigo’”.

Para dejar clara la postura, remarcó: “Yo siempre lo dije: era una relación de mucho compañerismo, lo disfrutamos durante años, pero después no es que sentís como cuando se te va un amigo a vivir a otro país y lo vas a despedir a Ezeiza”. En esa misma línea, se refirió a quiénes sí extraña de su antiguo lugar de trabajo: “A algunos muchachos, tipo el utilero, gente con la que sí tenía trato incluso fuera del canal. Pero después no. Yo una vez que despego, despego. Así que sí, es mutuo: el no extrañar es mutuo”.

Beto Casella fue contundente al hablar de Edith Hermida

Sobre el silencio de Hermida frente a las preguntas, Beto prefirió bajar la tensión y defendió el gesto de su colega. “Por ahí ella tampoco quiere ser hipócrita, porque quedó el cariño mutuo por todo lo que se vivió. Nunca hubo un incidente, nunca un cruce. Lo atesorás como algo que estuvo bueno, pero tampoco querés ser hipócrita de decir: ‘Ay, me muero cuando me acuerdo de Beto’. Es sincera”, reflexionó.

El inicio del vínculo entre ambos se remonta al estreno de Bendita en 2006, año en el que Hermida sumó su lugar en la mesa del ciclo. Con el paso de las temporadas, la locutora se transformó en la histórica mano derecha del conductor y ocupó la silla principal cada vez que el periodista tomó vacaciones. Durante dos décadas, la dupla construyó un código propio frente a las cámaras noche a noche. Sin embargo, tras la separación profesional de la histórica pantalla, hoy ambos parecen estar muy lejos de aquellos años de amistad en la pantalla chica.