Así se despidió Beto Casella de Bendita tras 20 años al aire

Bautista Casella, conocido popularmente como Beto Casella, se despidió de Bendita (El Nueve) luego de 20 temporadas al frente de la conducción, una salida que también significa su final en el canal que lo empleó por dos décadas. A partir del 2026, estará al frente de un nuevo programa de televisión por América TV, el cual será similar al que lo tuvo en televisión por tantos años.

En la apertura de su último programa al frente de Bendita, Beto Casella expresó: “Yo tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay ningún reclamo para hacer. Antes de estropearse la relación definitivamente, mejor, y creo que también está bueno abandonar los ciclos cuando están funcionando bien, en un buen momento, y este ciclo lo está, y lo va a seguir estando. Así que agradecimiento para mis compañeras, para mis compañeros”. Con estas palabras, se mostró en paz con la decisión de irse de El Nueve luego de 20 años.

“Puertas que se cierran, puertas que se abren. Por ahí para progresar, para cambiar de aire. Algunas de las personas que me acompañan hoy me van a seguir acompañando el año que viene, algunos se quedan acá... Y yo mi corazoncito acá lo voy a tener siempre, eh. Y voy a querer que les vaya bien, a partir del lunes que viene que yo ya no esté, pero voy a hinchar por este espacio, porque hay tanta gente que quiero. Voy a ser hincha del programa. Así que bueno, en mi caso agradecer, a toda la gente amiga, a toda la gente me enseñó periodismo, a la familia, a Patricia, tantos años conmigo, a Carolina, a mis hijos, Juampi, Franco, que te nutre, la familia te nutre también para ser feliz en el laburo. Cuando no estás bien en familia, rendís la mitad en el laburo, ¿no? Es verdad. Así que puro agradecimiento”, concluyó en un primer lugar.

Lo más probable es que el lugar de Beto Casella sea ocupado por Edith Hermida

A la hora del cierre de su último programa, Casella remarcó: “Bueno, ¿ya nos vamos? Bueno, gracias a todos. Y esto sigue, eh. El lunes, ocho y media, el programa sigue. Por ahí vuelve la Negra [Edith Hermida], no sé quién va a estar al frente. A esta altura no importa, pero quiero decir, este espacio sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre. Así que, de nuevo, gracias a ustedes por todo lo que me dieron. Y que Dios los bendiga. Chao”. Tras esto, se pudo ver que había muchas personas en el piso para despedirlo y las cámaras se encargaron de evidenciar la tristeza entre sus compañeros por este fin de ciclo.

Beto Casella le puso punto final a su carrera al frente de Bendita

En diálogo con LA NACION, Beto Casella había adelantado cómo será su nuevo programa de televisión: “Puedo contar que arranco el año que viene en América, en principio, a las 22. Seguramente con otro formato, parecido a Bendita, pero con algunas variantes. Y con un panel, claro. Todavía no sé quiénes, estamos en plena negociación”. También confirmó que el ciclo no se llamará Bendito tú eres y agregó “Quizá tenga un nombre más pavote incluso”.