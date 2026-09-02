Brenda Gandini se emocionó al ver cómo fue su debut en televisión

Brenda Gandini fue la última invitada a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de eltrece. En uno de los momentos más emotivos de su participación, la actriz de 42 años quedó sorprendida al ver un pequeño fragmento de su primera aparición en televisión. La misma se dio en el éxito infantojuvenil, Floricienta, donde ella daba vida a Olivia, una prima lejana de los hermanos Fritzenwalden, que llegaba de imprevisto a su casa y enamoraba a todos con su belleza.

“Sabes que a algunos les pregunto... ¿Te reconoces?“, le consultó Mario Pergolini a Brenda Gandini luego de que se reprodujera el clip de su trabajo en televisión. A lo que ella, conteniendo las lágrimas en sus ojos, le respondió: ”Sí, voy a llorar".

Recomponiéndose de la situación, decidió explicar qué es lo que le hacían sentir aquellas imágenes. “Lo que me pasa es que había algo ahí, cuando uno empieza a trabajar y que tiene que ver con la profesión, que es que tiene una libertad de juego que quizá después se pone más exigente. Pero porque vas tomando conciencia y no querés caer en los mismos lugares”, explicó.

La primera aparición de Brenda Gandini en televisión (Foto: Captura de pantalla eltrece)

“Y me veo ahí tan ingenua y tan divertida. Con una apertura. No siendo consciente de lo que significó eso, yo con los años entendí lo que significó Floricienta en mi vida. Lo que fue estar con Cris (Morena). Porque fue muy inconsciente todo. Porque quizá es una edad en la que uno está más abierto a aprender de todo”, recordó con cariño aquella etapa de su vida.

“Además, al año siguiente nos fuimos a una gira latinoamericana con un estadio para doce mil personas que gritaban tu nombre y vos salías, cantabas y bailabas con unos plumeros que nos daban. Y de repente lo ves con los años y decís: ‘¡Qué locura!’. Menos mal que no fui consciente de todo eso porque para mí era como ir a jugar un rato", confió, sobre aquellos años de formación en los que aprendió a ser actriz mientras “jugaba” con sus compañeros, quienes hoy son amigos del medio.

Brenda Gandini reveló cuál fue la peor escena que vivió en Floricienta

Brenda Gandini recordó su primera escena romántica con Benjamín Rojas

En otro tramo de la entrevista, Brenda admitió que fue en Floricienta donde aprendió a dar sus primeros besos, algo que le daba mucho pudor y que la llevó a vivir un episodio angustiante que aún hoy recuerda de memoria. “El primer beso, yo abro la boca y él (Benjamín Rojas), que tiene unas paletas... de repente me quiebra la paleta. Yo tenía que seguir besándolo, porque no iba a cortar la escena. Pero yo sentí el ruido y que me cayó el pedacito de diente en la lengua”, recordó aún horrorizada.

“Entonces terminó y pensé: ‘No le voy a decir que me partió el diente. Voy a mi casa, al dentista y que me lo limen’. Después, cuando yo lo conté por primera vez en televisión, él me dijo: ‘Pero, ¡yo nunca me enteré de eso!’. Y yo le dije: ‘No Benja, es que a mí me dio mucha vergüenza contarte’”, concluyó su anécdota.