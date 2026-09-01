Se conoció quién reemplazará a Donato de Santis en MasterChef Celebrity

Después de meses de incertidumbre, en la última transmisión de Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini, se conoció quién será la nueva integrante del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), quien suplantará a Donato de Santis tras su partida. Se trata de Maru Botana.

“Entonces, ¿televisión vas a seguir sin hacer?“, le consultó Pergolini a su entrevistada, quien por un momento dudó en decir la verdad. “Em... tengo una noticia para darles. ¿Es el momento?“, preguntó a sus acompañantes detrás de cámara. Ante la insistencia del conductor, la reconocida cocinera contó: “Yo voy a ser la tercera jurado de MasterChef Celebrity y MasterChef Kids”.

Maru Botana será la nueva jurado de MasterChef (Foto: Instagram @marubotanaok)

Debido a que se encontraba dando una entrevista en el canal que es competencia directa de Telefe, la cocinera explicó que previamente había tenido una charla con la producción del reality de cocina explicándoles que ella ya tenía una nota pautada en eltrece. Claramente una de las preguntas estaría orientada a sus proyectos laborales, por lo que no quería guardar más el secreto y darlo como primicia.

“Claro. Es que tuve la entrevista con Fede Levrino y cuando termina le dije: ‘Fede, yo voy a ir a lo de Mario’. Me miró y yo le dije: ‘Es que ya quedé hace mucho tiempo y yo lo quiero mucho’. Y me dijo: ‘Es lo último que vas a hacer y ahí vas a anunciar que sos jurado de MasterChef’”, recordó Maru Botana sobre el acuerdo al que llegó con su productor.

“Te lo agradecemos, porque últimamente como que tienen mucha exclusividad en ese canal”, le respondió Mario Pergolini conmovido por el gesto de sus colegas. Para cerrar con humor la exclusiva, el conductor dijo: “Che, pero mirá que eso es trabajo. Vas a tener que trabajar. Eso es laburo, laburo”.

Desde hace dos años la cocinera estuvo alejada de los medios (Foto: Instagram @marubotanaok)

El último ciclo del que formó parte Maru Botana en televisión fue cuando integró el jurado de Bake Off Famosos Argentina (Telefe, 2024). Después, la famosa cocinera decidió enfocarse en sus negocios gastronómicos y produjo su propio programa en streaming, titulado Al horno con Maru en La Casa Streaming. Por lo tanto, su llegada a MasterChef significa su regreso esperado a la televisión abierta luego de dos años de ausencia.