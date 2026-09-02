Mark Ruffalo recibió el apoyo de más de 180 personalidades judías luego de que fuera acusado de antisemita

La polémica alrededor de Mark Ruffalo sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con un respaldo colectivo de más de 180 personalidades judías vinculadas al cine, la televisión, la literatura, la música, la religión y otros ámbitos de la vida pública. El grupo difundió una carta en defensa del actor, a quien consideran víctima de una “campaña de desprestigio” y de una “instrumentalización falsa y peligrosa” de parte de personas poderosas de la industria que lo acusaron de antisemitismo.

Entre quienes firmaron el documento aparecen figuras de Hollywood y del mundo cultural como Joaquin Phoenix, Debra Winger, Naomi Klein, Jonathan Glazer, Joel Coen, Rosanna Arquette, Todd Haynes, Ilana Glazer, Hannah Einbinder y James Schamus. La carta sostiene que cuestionar las acciones del gobierno israelí, los vínculos empresariales de determinadas compañías con Israel o las consecuencias políticas de una operación corporativa no constituye un ataque contra el pueblo judío.

Joaquin Phoenix, uno de los firmantes de la carta en apoyo a Mark Ruffalo STEFANO RELLANDINI - AFP

El pronunciamiento se produjo después de una semana particularmente tensa para Ruffalo, que quedó en el centro de una discusión pública a raíz de sus críticas a la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery y de sus cuestionamientos a la familia Ellison, vinculada con ambas compañías y con Oracle.

El origen de la controversia

El conflicto comenzó el 21 de agosto, cuando Ruffalo utilizó sus redes sociales para cuestionar la operación corporativa. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Bruce Banner/Hulk en el universo Marvel, sostuvo que la eventual fusión podía profundizar la concentración del poder en Hollywood y cuestionó los vínculos empresariales de la familia Ellison con Israel.

En aquella publicación, Ruffalo acusó a la familia Ellison de ser cómplice del “genocidio contra los palestinos”, un conflicto que, según afirmó, se había construido sobre “un sistema de apartheid y opresión impulsado por Oracle”. También hizo referencia a los vínculos de Oracle con el ejército israelí y compartió un video de Safra Catz, exdirectora ejecutiva de Oracle y actual integrante de su junta directiva, en el que la empresaria hablaba de las capacidades tecnológicas de la compañía.

Catz había descrito esas tecnologías como “realmente aterradoras” al hablar de su utilización después del supuesto ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Un portavoz de la empresaria respondió posteriormente que la tecnología a la que Ruffalo hacía referencia estaba destinada al rescate de los rehenes secuestrados durante aquel ataque.

La reacción de Paramount fue inmediata. Un portavoz de la compañía acusó al actor de recurrir a “tópicos antisemitas” y consideró que sus declaraciones habían ido demasiado lejos. El Centro Simon Wiesenthal y la Comunidad Creativa por la Paz -dos organizaciones pro-Israel con base en los Estados Unidos- condenaron las declaraciones de Ruffalo. También se pronunció un grupo de figuras sionistas de la industria autodenominado La Brigada, integrado, entre otros, por el multimillonario y magnate de los medios de comunicación egipcio-israelí-estadounidense Haim Saban (famoso globalmente por ser el creador y productor que trajo los Power Rangers a Occidente), Lawrence Bender (productor de las películas de Quentin Tarantino) y Ram Bergman (productor de cine israelí afincado en Hollywood). “Es inaceptable introducir el tema de los judíos, el antisionismo o el antisemitismo en conversaciones sobre transacciones comerciales, simplemente porque los involucrados sean judíos”, señalaron.

Hannah Einbinder se manifestó en varias ocasiones públicamente a favor de los derechos palestinos y calificó de “ridículas” las acusaciones contra Ruffalo FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero también hubo numerosas voces que defendieron al actor. La protagonista de Hacks, Hannah Einbinder, actriz judía y una de las figuras de Hollywood que se manifestó públicamente a favor de los derechos palestinos, calificó de “ridículas” las acusaciones contra Ruffalo y destacó la relación que el actor había establecido entre el suministro de tecnología militar a Israel y la concentración de poder mediático de los Ellison. Jane Fonda también salió en su defensa y describió los ataques como una difamación destinada a deslegitimar las críticas a la fusión.

Ruffalo, por su parte, respondió directamente a las acusaciones. “Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que la suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío”, sostuvo, y calificó de “atroz y fundamentalmente deshonesta” la acusación de antisemitismo formulada contra él.

Jane Fonda fue otra de las figuras de Hollywood que se manifestó en defensa de Ruffalo JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

La carta de más de 180 personalidades judías

En ese contexto apareció la carta firmada por más de 180 artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos. Sus autores comienzan con un mensaje directo: “¡Basta!”. Y explican que decidieron intervenir ante lo que consideran una campaña de desprestigio contra Ruffalo.

Carta completa

Somos artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos que, en respuesta a la escandalosa campaña de desprestigio contra nuestro respetado colega Mark Ruffalo, tenemos un mensaje sencillo que compartir con el mundo: ¡Basta! Basta de instrumentalizar de forma falsa y peligrosa las acusaciones de antisemitismo contra quienes tienen el valor de señalar lo obvio: que el ataque contra el pueblo palestino y el ataque contra nuestras libertades en casa están profundamente interconectados, y que no hay nada de antisemita en reconocer ese hecho.

La fusión propuesta entre Paramount y Warner Brothers Discovery no es una simple combinación de dos enormes multinacionales. Sí, destruirá miles y miles de puestos de trabajo. Sí, consolidará aún más el control oligárquico de nuestros medios de comunicación (como lo demuestra el desmantelamiento de CBS News). Sí, ahogará la competencia y la creatividad en la producción y distribución de cine y televisión.

Pero todo esto y más formará parte de un proyecto más amplio de dominación tecnológica, un proyecto que Larry Ellison y sus socios nunca han dudado en pregonar, y que ellos mismos han vinculado explícitamente a su apoyo a las atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino y a su silenciamiento de los críticos de esos horrores. Todos lo vimos después de su adquisición de TikTok, mediada por Trump, una adquisición que proclamaron abiertamente que estaba motivada en gran parte por su deseo de impulsar la propaganda proisraelí.

Larry Ellison, personalmente, con sus supuestos 350 millones de dólares en financiación y promesas al Instituto Tony Blair para el Cambio Global, ha sido el principal patrocinador de Blair, quien asume un papel influyente en la toma de control de Gaza por parte de la “Junta de Paz” ideada por Trump, un territorio que se ha convertido en un laboratorio al aire libre para tecnologías de control y asesinato impulsadas por IA, como las que celebra la exdirectora ejecutiva de Oracle (y actual miembro de la junta directiva de Oracle y Paramount), Safra Catz.

El camino de la IA hacia WarnerMount pasa por Gaza, y Ellison nos ha dejado claro en repetidas ocasiones el mundo orwelliano que nos tiene reservado mientras consolida el control sobre lo que vemos y cómo lo vemos, sabiendo que mientras miramos, él y su corrupta camarilla siempre nos estarán vigilando: “Los ciudadanos se comportarán de la mejor manera posible porque estamos grabando e informando constantemente”.

Señalar las conexiones cruciales entre lo que sucede en Gaza y lo que sucede en Hollywood es precisamente lo contrario del antisemitismo. Para nosotros, es la esencia misma del deber ético judío. Según una reciente encuesta del Washington Post, el 61% de los judíos estadounidenses está de acuerdo en que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza; y cuatro de cada diez incluso coinciden en que estos crímenes equivalen a un genocidio. ¿Acaso quienes atacan a Mark Ruffalo tildándolo de antisemita creen seriamente que todos estos judíos estadounidenses también lo son? ¿O es que no vemos la conexión entre, por un lado, la impunidad criminal que ha llevado a Estados Unidos e Israel a un desastre interminable y, por otro, las maniobras de poder oligárquicas de los Musk, los Ellison, los Thiel y otros que trabajan para desmantelar nuestra democracia?

Rosanna Arquette también salió a respaldar a su colega Chris Pizzello - Invision

Pero la virulencia y falsedad de las calumnias que dirigen contra sus críticos evidencian la creciente debilidad de su postura, basada en insinuaciones. Hoy, cada vez más personas con conciencia se unen para proclamar con firmeza y de forma unívoca: se acabó el tiempo de esgrimir acusaciones falsas de antisemitismo, esta vez en defensa de la guerra, la oligarquía y la dominación de la IA. Esa estrategia ya no da para más.

Nos solidarizamos con orgullo con Mark Ruffalo y con todas las personas decentes que valientemente se alzan y dicen la verdad al poder.

Jonathan Glazer: “Una forma peligrosa de silenciar la crítica”

Además de firmar la carta, el cineasta británico Jonathan Glazer —director de Zona de interés, película por la que ganó el Oscar— difundió una declaración propia para explicar por qué decidió respaldar al actor.

“Calificar a Mark Ruffalo de antisemita por cuestionar una fusión corporativa masiva no solo es absurdo, sino que es una forma peligrosa de silenciar la crítica legítima”, afirmó Glazer.

El director agregó: “Mark se ha manifestado sistemáticamente en contra del antisemitismo, al tiempo que ha defendido los derechos del pueblo palestino y la dignidad de todas las personas. Es derecho de los estadounidenses debatir sobre la concentración de medios y los peligros del poder corporativo monopolizado sin instrumentalizar el antisemitismo para intimidar y silenciar a la gente”.

La presencia de Glazer entre los firmantes resulta especialmente significativa por el contenido de Zona de interés, una película ambientada en el entorno familiar del comandante nazi Rudolf Höss durante el Holocausto. El director ya había provocado una fuerte discusión internacional al utilizar su discurso de aceptación del Oscar para hablar de la escalada militar en Gaza y advertir sobre la posibilidad de que su película fuera interpretada como una representación de un pasado distante en lugar de como una advertencia sobre el presente.

Debra Winger, otra de las personalidades que firmó el texto IMDB.com

Kenneth Lonergan también defendió a Ruffalo

El respaldo a Ruffalo había comenzado incluso antes de la aparición de esta carta colectiva. Kenneth Lonergan, ganador del Oscar por Manchester junto al mar, escribió una carta enviada a The Hollywood Reporter en la que defendió a su amigo y antiguo colaborador.

Lonergan conoce a Ruffalo desde hace décadas y trabajó con él en Puedes contar conmigo. En su carta, aclaró que no coincide necesariamente con todas las posiciones políticas del actor.

“No tengo ningún problema con quienes quieren cuestionar las ideas de Mark, ni las de nadie”, escribió Lonergan. “Pero, como todas esas evasivas, las acusaciones endebles que le lanzan sus objetivos nos llevan directamente a las debilidades de sus propias posturas, que no pueden o no quieren defender abordando lo que él tiene que decir. Es un viejo truco, y uno lamentable”.

El cineasta también dejó en claro que mantiene diferencias importantes con Ruffalo. “Discrepo profundamente con muchas de sus posturas sobre Oriente Medio, Israel, Gaza y la constelación de grupos fundamentalistas islámicos fanáticos que rodean a Irán”, afirmó.

Sin embargo, esas diferencias no le impidieron rechazar las acusaciones formuladas contra el actor. Lonergan sostuvo que “la idea de que sea antisemita es manifiestamente absurda, y la acusación en sí misma una mentira cínica y repugnante”.