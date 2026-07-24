Brian Buley, actor de El Marginal, habló tras la muerte de su hermano Matías: “No soporto el dolor que tengo”

“Hay personas que dejan este mundo demasiado pronto, pero nunca dejan el corazón de quienes las aman”, escribió el actor Brian Buley en sus redes sociales despidiendo en un extenso y sentido posteo a su hermano Matías que acababa de partir. De inmediato, recibió mensajes de apoyo de sus seguidores y de los amigos que los conocían a ambos. “Qué buen pibe era tu hermano, cómo jugábamos de chicos”, escribió uno de ellos.

A Brian y Matías Buley los separaban dos años de edad (31 y 29, respectivamente) y más de 600 kilómetros, ya que Matías vivía en Bahía Blanca desde hacía años con su mamá y algunos de sus otros hermanos (en total son siete). “Nos veíamos una vez cada tanto, pero yo todos los años viajaba para estar con mi mamá y lo veía”, dijo el actor que interpretó a Pedrito en la serie El Marginal.

“No soporto el dolor que tengo por dentro; Matías era muy bueno. Era un chico que tenía un corazón enorme; me crie con él. Daba todo por mi madre y mis hermanos, mi ángel”.

“Era muy fuerte”

Matías, que el 27 de septiembre iba a cumplir 30, “era muy fuerte”, pero estaba enfermo, según contó el actor que prefirió no dar más detalles. Murió el miércoles y fue velado en Bahía Blanca ayer. Brian viajó especialmente para darle su último adiós y acompañar a su familia en este duro trance.

La triste noticia la dio a conocer el mismo actor a través de su cuenta de Instagram con un posteo en el que recopila fotos de ellos juntos con el resto de sus hermanas, con la canción “Y ahora que te vas”, de Christian Daniel.

“Hay personas que dejan este mundo demasiado pronto, pero nunca dejan el corazón de quienes las aman. Hermano, desde que te fuiste aprendí que el amor no termina con una despedida. Sigue vivo en cada recuerdo, en cada lágrima, en cada sonrisa al pensar en vos. Daría lo que fuera por volver a escucharte, abrazarte y compartir un momento más”, escribió.

Luego continuó: “No pasa un solo día sin que te extrañe. Pero elijo recordarte con el mismo amor inmenso con el que llenaste nuestras vidas. Dondequiera que estés, espero que puedas sentir cuánto te seguimos amando. Hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Siempre vas a ser una parte de mí. Te amo y te extraño”.

La historia de Brian

Brian vivió durante su infancia en Berazategui y cuando sus padres se separaron, su mamá y algunos de sus hermanos, entre ellos Matías, se fueron a vivir a Bahía Blanca. Aunque su papá se quedó en el Gran Buenos Aires, él se fue a vivir durante los primeros años posruptura a la casa de un amigo al que definió como su papá, ya que le enseñó valores.

Trabajó en un mayorista hasta que llegó su gran oportunidad en 2016 cuando fue convocado para interpretar a Pedrito, uno de los jóvenes de la sub 21 (una de las banditas de San Onofre) en El Marginal, la serie de Sebastián Ortega protagonizada por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Gerardo Romano, entre otros. En el medio también hizo algunas participaciones especiales en otras producciones y en 2017 se llevó el premio Martín Fierro a la revelación del año. Su primer trabajo había sido también de la mano de los Ortega cuando lo llamaron para participar a sus 14 años en el filme Los santos sucios.

La fama nunca se le subió a la cabeza y a pesar de ser uno de los personajes principales de la exitosa serie, Buley siempre se definió como un chico “humilde más allá de ser conocido”; iba a grabar en transporte público y los pasajeros lo saludaban. Aunque siempre dijo que su sueño es morir siendo actor, ha hecho trabajos en otros ámbitos. Sin ir más lejos, el año pasado contó en una entrevista de radio que tenía un emprendimiento de venta de electrodomésticos.