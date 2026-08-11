Brian Lanzelotta sufrió una estafa de casi 20 millones de pesos y pide ayuda: “Me arruinaron”

Brian Lanzelotta contó este lunes a través de sus redes sociales que fue víctima de una estafa millonaria relacionada con su fábrica de papel higiénico en La Matanza. El exparticipante de Gran Hermano explicó que un supuesto cliente le hizo un pedido de 3800 bolsones de mercadería y que, después de una semana de intenso trabajo para cumplir con la entrega, se retiró sin pagar. Según relató, la pérdida económica alcanza los 17 millones de pesos.

Brian Lanzelotta sufrió una estafa millonaria

De acuerdo con el relato de Lanzelotta, el pedido representaba una de las operaciones más grandes que había recibido su emprendimiento y debía estar listo en apenas siete días. Para conseguir los materiales necesarios, su suegro pidió un préstamo y le entregó el dinero para comprar el papel, los conos y las bolsas. El cantante contó que se instaló en el galpón junto a su hermano y trabajó prácticamente sin descanso hasta completar la producción. Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar, descubrió que la transferencia que le habían prometido nunca había sido realizada.

El emprendimiento de Brian Lanzelotta está dedicado a la fabricación de papel higiénico (Captura: Instagram @lanzelottabryanok)

El pedido que dio inicio a la estafa

Todo comenzó una semana antes, cuando una persona se comunicó con Bien Limpio, el emprendimiento de Brian Lanzelotta, para hacerle un pedido que, según contó, era “el más grande hasta ahora de la fábrica”. Se trataba de 3800 bolsones que debía producir y entregar en apenas siete días. “Asumí la responsabilidad, asumí el riesgo”, explicó el cantante, que decidió aceptar el trabajo pese a que no contaba con el dinero necesario para comprar los insumos.

Para poder afrontar la producción, Lanzelotta recurrió a su suegro, quien sacó un préstamo y le prestó el dinero para comprar la materia prima. “Me prestó el dinero para yo poder comprar la materia prima, papel, conos, bolsas y demás y preparar la mercadería”, relató. Con los materiales en el galpón, el cantante se puso a trabajar para cumplir con el pedido dentro del plazo acordado.

La estafa que sufrió Brian Lanzelotta en su emprendimiento de papel higiénico

Como parte del acuerdo, el comprador debía abonar la mercadería a medida que se realizaba la carga del camión. Lanzelotta decidió detener el despacho después de completar aproximadamente la mitad y le envió al cliente registros de la operación para demostrar que el pedido estaba listo. Según relató, el hombre le confirmó que había efectuado el pago y que la transferencia había sido dirigida a la cuenta de su pareja, Mariana César.

Sin embargo, la operación fue rechazada por un inconveniente con el número de documento. Ante esa situación, le proporcionaron los datos de otra cuenta bancaria y le explicaron que, al tratarse de un sábado, el dinero podía demorar entre 24 y 48 horas en aparecer. Lanzelotta esperó hasta el lunes, pero cuando revisó su cuenta comprobó que el pago seguía sin acreditarse.

Cuando descubrió que nunca habían transferido el dinero

La sospecha de Lanzelotta se confirmó cuando fue a su banco para verificar el comprobante de la transferencia. “Se confirmó lo que se sospechaba, me estafaron, nos robaron, me arruinaron, me hicieron pelota”, expresó. Allí le informaron que no figuraba ninguna transferencia pendiente. Después se dirigió al banco desde el que supuestamente se había enviado el dinero, con el CUIT de la empresa y los datos del cliente, pero recibió la misma respuesta: ni la empresa ni la persona figuraban como clientes de esa entidad.

“Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos que por ahí no es nada, pero a mí me arruinaron, me dejaron en la lona”, contó el cantante. Según explicó, con ese dinero pensaba pagar el préstamo que había sacado su suegro para ayudarlo con la producción, además del alquiler, las cuotas de sus hijos y la del auto. “La gente no sabe por lo que nosotros pasamos para hacer esto”, sostuvo.

El dato que podría ayudar a identificar a los responsables

Tras la estafa, Lanzelotta reunió información y prepara una denuncia

Después de contar públicamente lo ocurrido, Lanzelotta comenzó a recibir mensajes de personas que aportaron información sobre el destino de la mercadería. “Mucha gente se empezó a comunicar con nosotros”, relató. Según explicó, varios usuarios lograron identificar el lugar donde habían descargado los 3800 bolsones y también detectaron publicaciones en redes sociales en las que se ofrecía el papel higiénico.

Entre las personas señaladas por los usuarios, el cantante identificó a un hombre llamado Fernando, quien había publicado un video en TikTok ofreciendo la mercadería. Según contó, la publicación fue eliminada posteriormente. Ante esta información, Lanzelotta anticipó que se presentaría en la Justicia: “Mañana voy a primera hora a la fiscalía con mi abogado a denunciar. Ya tengo todos los datos de todos estos”.