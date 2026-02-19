De La Matanza a Gran Hermano y a tener hoy su propia marca de papel higiénico: la nueva vida de Brian Lanzelotta
El joven se ganó los corazones del público en su paso por el reality y luego hizo una incipiente carrera musical hasta que decidió apostar de lleno a su emprendimiento; conocé su historia
- 4 minutos de lectura'
Llega Gran Hermano Generación Dorada (telefe) y es un buen momento para hacer un repaso de las personalidades que dejaron su huella en la historia del reality más famoso del país. Uno de los “hermanitos” más recordados del ciclo fue Brian Lanzelotta en la edición 2015, que si bien tuvo una participación corta por su prematura expulsión, quedó grabado en la memoria del público. El joven de La Tablada, La Matanza, tuvo una carrera ligada al ámbito artístico por varios años pero terminó dedicándose en la actualidad a un rubro muy lejano, que sorprendió a sus seguiores.
Brian ingresó a Gran Hermano 2015 y se ganó el corazón de la gente como un chico de barrio humilde del Conurbano. Dentro de la casa, comenzó una relación con Marian Farjat, una de las chicas más lindas del ciclo.
Todo era color de rosa hasta que en una discusión, Brian se propasó con su pareja y desde la producción lo expulsaron del juego, en un episodio que fue televisado.
Tras salir de la casa, el matancero inició una carrera musical, más allá de pasearse por los programas de chimentos de la tarde. Lanzó álbumes como El Comienzo (2016) y varios sencillos exitosos. En los años posteriores, sacó más discos, que deleitaron a sus fans. Su estilo de canciones alegres y románticas lo identificaron con la audiencia.
En cuanto a la televisión, debutó en Bailando Por un Sueño 2017 (eltrece) con buena recepción, y luego fue subcampeón del Cantando 2020 junto a Ángela Leiva, obteniendo el 51,7% de votos en la definición. Allí ganó una inmensa notoriedad pública, que sigue hasta hoy ya que mantiene unos 131 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
En esos año, Brian empezó su relación con Marianita César, actriz y modelo, con quien tiene dos hijos, Roma y Milo. En redes sociales, la familia suele mostrase muy unida y feliz, mientras Brian y su mujer encararon varios proyectos laborales juntos.
Con la pandemia, la carrera de Brian como cantante comenzó a presentar dificultades, por lo que se volcó de lleno a un emprendimiento y dejó su faceta artística para sus tiempos libres. El ex Gran Hermano lanzó hace poco una tienda de papel higiénico y rollos de cocina llamada Bien Limpio.
“Hola, gente. Pasaba a contarles que dentro de muy poquito voy a empezar con mi marca de papel higiénico Bien Limpio. Es una idea que tengo hace mucho tiempo y que hoy puedo llevar a la realidad. Estoy muy contento y motivado por este nuevo proyecto, que es un desafío que no tiene nada que ver con la música”, contó en sus redes sociales.
“Siempre fui un busca, un soñador, un remador, tratando de hacer cualquier cosa para salir adelante y de realizar mis sueños. Este es un sueño más: el sueño de hacer algo y que ese algo funcione. Sé que no va a ser fácil; a mí nunca nada se me hizo fácil, pero ya tengo experiencia en las cosas difíciles. Así que espero que me tiren la mejor energía en este nuevo camino. Si tenés buenas vibras, las cosas salen mejor”, agregó Brian y precisó que su mujer es su “socia” en el emprendimiento.
En la actualidad, Brian está a full con su empresa y se lo ve muy motivado para que pueda ser su sustento. Suele subir videos a las redes sociales del emprendimiento comentando las promociones y ofreciendo los modos de envío. A pesar de que su presente no esté tan vinculado a lo artístico, el joven de La Matanza seguirá siendo uno de los personajes más recordados de Gran Hermano.
