Bridgerton: cuál será la temporada de Eloise como protagonista

Aunque la segunda temporada de Bridgerton marcó el debut de Eloise (Claudia Jessie) en la alta sociedad londinense, la hermana menor de Daphne (Phoebe Dynevor) se mantuvo firme en su decisión de no aceptar la propuesta de matrimonio de ningún caballero. De hecho, se las ingenió para evitar bailar con ellos y conocerlos.

Pero eso no significa que no conoció a alguien que despertó sentimientos nuevos y confusos. En medio de su incansable búsqueda de Lady Whistledown conoció a Theo Sharpe (Calam Lynch), un joven trabajador de una imprenta con quien compartió su pasión por la lectura, así como, sus reflexiones más intelectuales e ideas progresistas.

Lo que parecía el inicio de una romántica historia se vio arruinado por una publicación de Lady Whistledown. Después de ese escándalo, Eloise decidió alejarse de Theo y dejar de buscar a la escritora anónima. Sin embargo, al final de la segunda temporada de una indiscreción de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) la lleva a descubrir la verdad.

Después de la evolución de Eloise en la segunda temporada de Bridgerton, es lógico que los fanáticos de la serie de Netflix pregunten por lo que sucederá con el personaje en las próximas entregas y cuándo será su momento de brillar.

Eloise Bridgerton asustada por su debut en la alta sociedad de Londres Netflix

¿Qué temporada tendrá a Eloise como protagonista?

De acuerdo a los libros de Julia Quinn, saga en la que se basa la serie producida por Shonda Rhimes, Eloise sería la protagonista de la quinta temporada, que aún no fue confirmada por Netflix. Por lo tanto, la tercera entrega debería centrarse en Benedict y Sophie.

No obstante, Rhimes dijo en una entrevista con ET que no necesariamente seguirán el orden de las novelas: “Hay ocho hermanos Bridgerton y estamos planeando seguir cada una de las historias románticas de todos ellos. No vamos necesariamente en orden, pero vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”.

Eloise Bridgerton preguntándole a Kate sobre cómo es la vida de una solterona Netflix

De acuerdo a la descripción de A Sir Phillip, con amor (2003), “Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto nunca? Eloise, la pequeña de la familia Bridgerton, está a punto de descubrirlo. Hasta que se casó Penélope, su íntima amiga, no había sentido sobre sus delicados hombros el peso de la soltería. Pero ahora, un impulso inexplicable la empuja a cometer una locura, dejar Londres y presentarse en casa de un hombre al que sólo conoce por carta... y que quiere casarse con ella. Claro que cuando conoce a Sir Phillip las ilusiones se vienen abajo como un castillo de naipes: su príncipe azul resulta algo rudo, serio... y además tiene dos hijos que son auténticos diablos. Pero Eloise detectó también una pasión latente bajo la piel, que no está dispuesta a dejar escapar, con un poco de ayuda de su extraordinaria familia. Julia Quinn retoma algunos personajes de su famosa saga centrada en la familia Bridgerton en una nueva novela llena de humor y romance”.

Los planes de Claudia Jessi en Bridgerton

“Interpretaré a Eloise mientras me lo permitan”, indicó Claudia Jessie en entrevista con Elle sobre la temporada 2. “Estaría feliz haciendo esto a los 40 años. Pero no es un deseo, y quiero ser sincera al respecto, de seguir para poder ser la protagonista de la serie. Si ocurre, entonces soy la chica más afortunada del mundo porque tuve una fase previa. Pude ver a otros hacerlo y aprender de ellos”.

Eloise junto a Theo en la segunda temporada de Bridgerton Netflix

Además, aseguró que aún no sabe que le depara a Eloise en las próximas temporadas de Bridgerton, ya que el equipo no compartió con el elenco ningún detalle. No obstante, confesó que sueña con que Eloise “le diga a Theo por qué hizo las cosas de la forma en que las hizo. Me encantaría, ya no que terminaran siendo pareja ni nada, sino que él lo supiera. Quiero que Eloise sea capaz de explicarse”.

“Me encantaría verla convertirse en política. Sé que el romance es una parte muy importante de la serie y que está por todas partes. Es bonito. Pero, sin ignorar el romance con Eloise, sí creo que habría algo realmente genial en que ella encontrara su camino”, agregó.