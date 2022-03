Bridgerton: la escena clave del libro que los fans esperan en la nueva temporada

Faltan apenas dos días para que Netflix estrene la segunda temporada de una de sus series más exitosas: Bridgerton. Los fanáticos de esta ficción ambientada en el siglo XIX que sigue los avatares románticos de jóvenes de la aristocracia londinense, cuentan los minutos para reencontrarse con la entrega número dos de esta realización producida por Shonda Rhimes. Además, los lectores de la saga de libros de Julia Quinn -en los que se basa la historia- se preguntan si en esta entrega van a encontrar -o no- una escena que es central en las páginas de la segunda novela de esta autora sobre esta poderosa familia.

El vizconde que me amó es el nombre del segundo libro de Quinn en el que se basa la segunda temporada de Bridgerton, que se estrenará el 25 de marzo en Netflix. Esta continuación de la serie cuya temporada uno fue furor en la plataforma a finales de 2020, se basa en las aventuras románticas de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), primogénito de la poderosa familia que da nombre a la serie, que decide dar fin a su vida libertina y buscar una esposa para sentar cabeza. La mujer elegida para ese objetivo matrimonial es la recién llegada Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Pero antes que eso ocurra, Anthony debe atravesar la estricta examinación de Kate Sharma (Simone Ashley), la hermana mayor Edwina, a quien no le gusta nada el hombre que pretende desposar a la muchacha.

Simone Ashley es Kate Sharma y Jonathan Bailey es Anthony Bridgerton en la segunda temporada de Bridgerton. Daniel Liam - Netflix

El drama romántico se desarrollará entre las idas y venidas de este trío de personajes de la clase alta londinense en los tiempos de la Regencia Inglesa, ya que Anthony comenzará a sentir una cierta atracción por Kate mientras intenta conquistar a Edwina, y a su vez, la misma Kate combatirá consigo misma para negar los sentimientos hacia Anthony que fluyen en su interior.

En medio de todo esto, los lectores de la obra de Quinn estarán atentos a que la realización de Netflix respete o refleje de manera fiel algunas partes clave de la novela. Especialmente una escena que es una de las preferidas de los fanáticos de los libros sobre los Bridgerton: la que transcurre en un juego de pall mall.

La escena que no puede faltar en Bridgerton, temporada 2

Efectivamente, hay un momento en El vizconde que me amó en el que Kate se une a Anthony y sus hermanos en un disputado juego de pall mall, que era un deporte practicado por la clase alta británica de la época con características similares al croquet.

Para la tranquilidad de los lectores de la saga, vale decir que la propia Quinn insistió en incluir esa escena en la segunda temporada de Bridgerton. De hecho, fue una de sus principales demandas de la autora a la hora de traspasar su obra a la plataforma de streaming.

Aparentemente, el atractivo de esta parte clave de la novela es que, en primer lugar, es muy graciosa. Y, en segundo, es el momento en el que Kate puede descubrir más acerca de la personalidad real de Anthony, a quien hasta entonces tenía entre ceja y ceja.

La escena del juego de pall mall en la segunda temporada de Bridgerton es fundamental para la relación entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley) Entertainment Weekly

“Necesitaba agregar una escena en la que Kate se diera cuenta de que Anthony no era un tipo tan malo, y la mejor manera de hacerlo sería mostrando como interactuaba con su familia. Y así nació el juego de pall mall”, contó la autora en su propia página oficial.

Lo curioso es que Quinn también admitió que esa que hoy es una situación que ella considera fundamental en la historia estuvo a punto de no existir. “Esta famosa escena casi no sucedía nunca. Llevaba aproximadamente dos tercios del libro cuando me di cuenta de que todo parecía estar sucediendo demasiado rápido. Específicamente, Kate y Anthony parecían haber pasado de la aversión a la admiración demasiado rápido. Ahí me di cuenta de que necesitaba crear una escena, y apareció el juego de Pall Mall”, añadió la autora.

Así que los fanáticos de la saga de libros de esta autora estadounidense pueden estar tranquilos porque la escena fundamental de El vizconde que me amó, va a estar en la segunda temporada de los Bridgertone que arranca este viernes en Netflix.