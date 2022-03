La serie que Netflix levantó en 2008, volvió a poner ahora en el catálogo y arrasa

No es una propuesta nueva. Es más: fue cancelada del catálogo de Netflix hace cuatro años por la falta de interés del público. Sin embargo, ahora resurgió y se encuentra entre las más vistas de la plataforma de streaming. Su nombre original es Disjointed, se la conoce como Fumados en la Argentina y es una comedia de David Javerbaum (The Daily Show) y Chuck Lorre, el creador de The Big Bang Theory.

La trama tiene como protagonista a Ruth Whitefeather Feldman (Kathy Bates), “una activista procannabis, que es la dueña de un dispensario medicinal donde anima a sus pacientes a relajarse y disfrutar del viaje de la vida”, tal como precisa la sinopsis de Netflix.

En otras palabras, Ruth es una defensora de la legalización de la marihuana terapéutica. Por eso, tiene su propio microemprendimiento tras la despenalización del cannabis en California.

De hecho, en su local de Los Ángeles, donde intenta que sus clientes se “desconecten” y disfruten, trabaja con la ayuda de su hijo veinteañero y un guardia de seguridad, quienes -en general- prueban la calidad de sus productos.

Fumados o Descolocados (como se la llamó en España) fue incluida en el catálogo de Netflix en 2017, pero luego de una segunda temporada sin éxito fue cancelada. Sin embargo, ahora resurgió y aparece entre las series más vistas de la empresa estadounidense.

Entre la crítica especializada destacan como uno de sus elementos más atractivos su humor. En ese sentido, su impronta es similar a la de The Big Bang Theory con diálogos agudos, irónicos y sarcásticos. La trama, si bien no cuenta con un nudo argumentativo, mantiene la atención del espectador por la combinación de esos elementos, más actuaciones de alto nivel como la de Kathy Bates.

Asimismo, otro punto que juega a favor de la propuesta de David Javerbaum (The Daily Show) y Chuck Lorre es su dinámica ya que son dos temporadas en total, con diez episodios cada una de ellas, cuya duración no supera la media hora.

Además de la protagonista de Misery, el elenco se completa con: Elizabeth Alderfer como Olivia; Tone Bell como Carter; Elizabeth Ho como Jenny; Dougie Baldwin como Pete; Betsy Sodaro como Deborah “Dabby” Shapiro y Chris Redd como Steve “Dank” Dankerson.

El método de promoción poco convencional de Netflix

En agosto de 2017, cuando llegó el turno de promocionar el estreno de su cannábica serie Fumados, a los ejecutivos se les ocurrió elaborar “The Netflix Collection”, un catálogo de diferentes cepas seleccionadas especialmente para acompañar con cada show. Como si fuera un vino.

Netflix

“Cada cepa fue cultivada con una serie en mente, diseñada para complementar el título basándonos en su tono”, anunciaron en un comunicado de prensa. “Para los shows más tontos van a ser más dominantes las variedades de índica, mientras que para los dramas, las variedades de sativa pueden ayudar a realzar las escenas más intensas”, detallaron.