Bridgerton: Regé-Jean Page, ¿reaparecerá como Simon en la temporada 3?

Aunque Simon Basset, el Duque de Hastings, no apareció en la segunda temporada de Bridgerton, tal como lo anunció el propio actor británico Regé-Jean Page en abril de 2021, los fanáticos de la serie de Netflix todavía mantienen la esperanza de que vuelva en algún momento, tal vez en la tercera entrega.

En su momento, el interprete de 36 años explicó a Variety que “su arco argumental es de una temporada, con principio, medio y final. Es como una miniserie”. Incluso se despidió de la ficción creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes.

“Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser vuestro duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro increíble reparto, creativo y generoso, el equipo y los fans excepcionales: todo ha superado lo que podía haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”, escribió Regé-Jean Page en su cuenta de Instagram.

Simon, ¿reaparecerá en la temporada 3?

Sin embargo, eso no significa que Regé-Jean Page no pueda regresar en las próximas temporadas de Bridgerton para una participación especial. Aunque Simon ya no es el personaje principal tiene breves apariciones, al igual que su esposa Daphne (Phoebe Dynevor).

Regé-Jean Page como Simon Basset, el Duque de Hastings, en Bridgerton LIAM DANIEL/NETFLIX

De hecho, en una entrevista de noviembre de 2021 con British GQ no descartó la posibilidad de volver a interpretar al Duque de Hastings. “¡Sabes que no podría decírtelo! ¿No hay algo maravilloso en sorprenderse por lo que no sospechabas?”.

En el segundo libro de la popular saga de Julia Quinn, que es la base de la exitosa serie de Netflix, Simon solo aparece en una ocasión, específicamente, durante el partido de Pall Mall, que también se muestra en la segunda temporada.

Mientras que en “Seduciendo a Mr. Bridgerton”, cuarta novela de Quinn, ayuda a Colin a resolver el tema de Lady Whistledown. Si la serie no sigue el orden de los libros, como comentó Shonda, esto podría suceder en la tercera temporada de Bridgerton. Pero, por lo pronto, no hay nada confirmado.