Brilló en 13 Reasons Why y dejó su carrera en la cima del éxito: por qué Dylan Minnette se alejó de las cámaras

Años atrás, la popular serie de Netflix 13 Reasons Why lo llevó al éxito absoluto, teniendo en cuenta que interpretó a Clay Jensen, el flamante protagonista del drama adolescente que cautivó la atención de un amplio número de espectadores. Por esto mismo, Dylan Minnette fue considerado un actor emergente con mucho potencial; pero, en lo más alto de su carrera, decidió poner en pausa su camino frente a las cámaras para ir por otra de sus pasiones.

En recientes declaraciones al programa radial The Zach Sang Show, Minette detalló los motivos que lo llevaron a alejarse de la actuación. Según reveló, su decisión tuvo que ver con que su labor le había dejado de dar satisfacción, a diferencia de lo que le sucedía en un comienzo. “Tuve la suerte de encontrar éxito en [la actuación]”, comenzó diciendo, y sumó: “Estuve en 13 Reasons Why y fue realmente popular. Definitivamente, alcanzó un pico en mi vida”.

Dylan Minnette explicó que la actuación empezó a sentirse como un trabajo y no sentía la misma emoción para continuar

“Pero también empezaba a sentirse como un trabajo. Y estaba en una posición muy afortunada. Siempre fue divertido para mí, siempre muy inspirador, pero luego empezó a sentirse como solo un trabajo”, confió.

Cuando comenzó a sentir eso, decidió poner el foco en su banda de rock, Wallows, un grupo que formó con Braeden Lemasters y Cole Preston. “Siento que ahora estoy en un lugar en el que puedo hacer esto por un tiempo e intentar llevarlo lo más lejos posible”, expresó, de manera contundente. “Pero eso solo va a suceder si pongo el 100 por ciento de mi tiempo y energía en ello, y lo tomo muy en serio”, agregó el vocalista y guitarrista de 27 años, quien aseguró que quiere que la banda que visitó la Argentina en el Lollapalooza 2023 siga creciendo: “Esta es una banda real. Vamos a hacer cosas de bandas reales”.

Wallows es su banda de rock creada en 2017

Al ser consultado por su posible retorno al mundo de la actuación, Dylan no lo descartó, pero aclaró que no será pronto. Justamente, en esa misma entrevista, confesó que había considerado volver a actuar el año pasado, pero coincidió con la huelga de SAG-AFTRA, lo que le hizo posponer sus planes indefinidamente.

Teniendo esto en cuenta, y tras tantos años de tener en pausa su carrera actoral, dejó en claro que ya comenzó a sentir el deseo de volver a estar frente a cámara: “Siento que estoy empezando a sentir inspiración para eso nuevamente. En algún momento, cuando hayamos cumplido con nuestras obligaciones con Wallows y todos estemos listos para tomar un descanso como banda, entonces tendré la inspiración perfecta para hacer algo”.

Como él mismo destacó, 13 Reasons Why fue el punto más alto de su extensa filmografía. De todas formas, previo a ese proyecto, el actor que debutó en 2005 en la sitcom de Nickelodeon, Drake & Josh, trabajó en grandes producciones como Prison Break, Awake, Lost, Agents of S.H.I.E.L.D. y Scandal. Su última aparición en ficciones fue en 2022, en la película Scream 5, donde interpretó a Wes Hicks, y en la miniserie sobre Elizabeth Holmes, The Dropout, en la que le dio vida a Tyler Shultz.

