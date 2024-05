Qué pasó con Johnny Wactor: el actor de Hospital General y Criminal Minds fue asesinado en Los Ángeles

Escuchar

Johnny Wactor fue asesinado a disparos este sábado mientras intentaba detener un robo. El actor de 37 años, recordado por interpretar a Brando Corbin en la serie Hospital General, estaba con un amigo en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando vio a un grupo de delincuentes que intentaba sustraer una pieza de su auto. Su madre calificó el trágico episodio como “un acto de cobardía” por parte de los sospechosos, que aún no fueron identificados.

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando Johnny Wactor vio a tres hombres que trataban de robar el catalizado de su vehículo. El Departamento de Policía local indicó que el crimen se cometió alrededor de las 3 am en el área de Pico Boulevard y Hope Street. En diálogo con NBC, los agentes aseguraron que al actor se lo declaró muerto una vez que llegó a un hospital local.

Wactor tenía 37 años; lo asesinó un hombre que intentaba robar un componente de su auto www.facebook.com/johnnywactorofficial22

Aunque aún no se conocen los detalles del homicidio, las primeras versiones con las que cuenta el Departamento de Policía de Los Ángeles indican que Wactor intentó impedir que los delincuentes le sacaran esa pieza de su auto. Fue entonces cuando uno de los tres delincuentes le disparó a quemarropa. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al actor a un centro médico, pero llegó ya sin vida. En tanto, los sospechosos aún no fueron identificados y continúan prófugos.

La madre de Johnny Wactor confirmó la muerte del actor y aseguró que fue un “acto de cobardía”

La primicia sobre el crimen la brindó el medio TMZ, a través de la madre del actor, Scarlett Wactor. Según la versión con la que cuenta la mujer, su hijo no intentó luchar contra los asaltantes, pero de todas maneras le propinaron un disparo antes de huir. “Simplemente, no entiendo el acto de cobardía y sin sentido por parte de esa persona”, declaró.

Wactor fue asesinado en la intersección de las calles Pico Boulevard y Hope Street, en Los Ángeles User - Google Maps

Por su parte, David Shaul, quien era representante de la víctima, sostuvo que era “un ser humano espectacular”. En diálogo con la revista Variety, expresó: “No solo era un actor talentoso y comprometido con su oficio, sino un verdadero ejemplo moral para todos los que lo conocieron”. El agente contó que, aunque pasaron tiempos difíciles a lo largo de su carrera, “siempre mantuvo la cabeza en alto y se esforzó por lograr lo mejor que podía ser”.

“Nuestro tiempo con Johnny fue un privilegio que le desearíamos a todos”, agregó Shaul. Además, señaló que Wactor era una persona generosa y que no le interesaban las cosas materiales: “Literalmente te daría la remera que lleva puesta”. “Después de más de una década juntos, dejará un hueco en nuestros corazones para siempre”, concluyó.

La carrera de Johnny Wactor en cine y televisión

El gran salto a la fama de Wactor fue entre 2020 y 2022, cuando interpretó a Brando Corbin en la serie Hospital General. En su papel hacía del hijo de Bonnie Borroughs y estaba casado con el personaje que encarnaba la actriz Sofia Mattsson. En esos dos años que formó parte de la novela de ABC, participó en más de 160 episodios.

Wactor durante la huelga de actores de 2023; fue asesinado el sábado por la madrugada en Los Ángeles User - www.instagram.com/johnnywactor

El debut televisivo del actor fue en 2007, cuando apareció como invitado en la serie de la señal Lifetime Army Wives. También participó en proyectos como Westworld, The OA, Station 19, Siberia, Agente X, Vantastic, Animal Kingdom, Hollywood Girl, Training Day, Criminal Minds, Struggling Servers, Age Appropriate, NCIS, The Passenger y Rehabilitación de Barbee.

En cuanto a su paso por la pantalla grande, una de sus películas más importantes fue USS Indianapolis: Men of Courage (2016), en la que compartió elenco con Nicolas Cage, Tom Sizemore y Thomas Jane. También estuvo en los filmes: Menthol, Ever, Trapper’s Edge, Supercell y Dead Talk Tales: Volumen I.

LA NACION