Brilló en Charlie y la fábrica de chocolate, dejó la actuación y sorprendió con su nueva vida ligada a la ciencia

Hay actores que quedan en la memoria de millones de personas, sobre todo si estos no pasaron desapercibidos por su excéntrico papel; y Julia Winter fue uno de ellos. Pese a que con su personaje de Veruca Salt en Charlie y la fábrica de chocolate (2005) alcanzó la popularidad, decidió alejarse de los reflectores y ahora sorprende con su nueva vida.

Una escena de "Charlie y la fábrica de chocolate", uno de los grandes éxitos de Roald Dahl llevado al cine por Tim Burton LA NACION

A los 12 años, la intérprete sueca-británica se puso en la piel de la niña mimada y caprichosa que termina siendo castigada por las ardillas de Willy Wonka. Además del talento que pudo demostrar de la mano de Tim Burton, apareció en dos capítulos de Dick and Dom in da Bungalow (CBBC), una serie de televisión infantil británica que se emitió durante cinco temporadas, hasta 2006, pero después no se supo más de ella, dado que optó por un camino totalmente diferente que la llevó de vuelta a Suecia, su país de origen.

Julia Winter como Veruca Salt en Charlie y la fábrica de chocolate

En su retorno a Estocolmo, Winter eligió estudiar y se inscribió en el prestigioso Instituto Karolinska, una de las principales universidades médicas del mundo, conocida no solo por su excelencia académica, sino también por otorgar en varias oportunidades el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

Si bien la transición no fue fácil, con esmero y dedicación, Julia no solo adquirió conocimientos teóricos, sino también ejerció la parte práctica trabajando con colegas y pacientes. Tras completar su carrera, fue por un título más y completó sus estudios con una maestría en ciencias, con la que se adentró al mundo de la investigación. Debido a esto es que su tesis se centró en la oncología, explorando nuevos tratamientos y enfoques para combatir el cáncer.

Julia es médica en Suecia (Foto: YouTube)

Actualmente, la joven de 31 años está cursando un doctorado en cirugía y medicina molecular. Su investigación se centra en el seguimiento de pacientes con cáncer y en el desarrollo de nuevos tratamientos de quimioterapia. Como si esto fuese poco, fue coautora de varios artículos en revistas científicas de renombre.

Así luce hoy la actriz que hizo de Violeta en Charlie y la Fábrica de Chocolate

Otra de las actrices que no pasó desapercibida en la película que protagonizó Johnny Depp fue Anna Sophia Robb, quien se puso en la piel de Violet Beauregarde, la niña que mastica el chicle que reúne todas las comidas de una cena y que termina transformándose en una mora gigante.

AnnaSophia Robb tenía 12 años cuando integró el elenco de la mítica película de Tim Burton "Charlie y la Fábrica de Chocolate" IMDB

Oriunda de Denver, Colorado, demostró desde muy pequeña, interés por todo tipo de actividades artísticas como deportivas: además de la actuación, tomó clases de ballet y practicó gimnasia deportiva. Con 30 años, la joven también es reconocida por sus papeles como Leslie Burke en Bridge to Terabithia, Bethany Hamilton en Soul Surfer y la joven Carrie Bradshaw en The Carrie Diaries, precuela de la serie Sex and the City.

AnnaSophia Robb, en la actualidad Instagram @AnnaSophiaRobb

El 7 de septiembre de 2021, Robb anunció su compromiso con su novio, Trevor Paul, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores. Ambos se casaron un año después, el 10 de septiembre de 2022, en una celebración de tres días en las montañas Catskill y Shawangunk, en Estados Unidos.

