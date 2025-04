The Last of Us: quién es el famoso artista argentino que aparece en la nueva temporada de la serie

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us no solo marcó el esperado regreso de una de las series más aclamadas de los últimos tiempos, sino que también sorprendió con un emotivo guiño que emocionó al público argentino, tras la aparición de un reconocido artista local en una breve, pero emotiva escena.

El capítulo, estrenado el pasado domingo por Max, incluye una secuencia ambientada en los festejos de Año Nuevo dentro de la comunidad de Jackson. Allí, en un rincón de la celebración, se puede ver a un hombre mayor, sentado, tocando un instrumento junto a sus compañeros de banda. Para muchos, podría pasar desapercibido, pero el público local lo reconoció de inmediato: se trata de Gustavo Santaolalla .

El músico, compositor y productor argentino es el autor de la música del videojuego en el cual se inspira la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Santaolalla fue contratado luego para adaptar y crear la banda sonora de la serie. Aunque el cameo dura solo unos segundos, la imagen del artista interpretando música en la trama es un reconocimiento al creador del universo sonoro de The Last of Us.

En el videojuego, esa escena en Jackson marcó un momento entrañable, en el que la música ayuda a construir la atmósfera de ese mundo postapocalíptico que se muestra en resistencia.

A través de las redes sociales, el artista argentino celebró con entusiasmo el estreno de la segunda temporada de la exitosa ficción y compartió su emoción a través de un mensaje en Instagram: “¡Se estrenó The Last Of Us 2! Después de mucho trabajo, la nueva temporada ya está aquí. Tuve el honor de hacer un cameo en el primer capítulo, ¿me encontraron?”, escribió el compositor.

Agradecido por el afecto recibido, Santaolalla también dedicó unas palabras a sus seguidores: “Gracias por sus mensajes, por todo su cariño. Los estuve leyendo y me emocionan mucho sus palabras”, expresó. Finalmente, el productor argentino manifestó su gratitud a los creadores de la ficción, Neil Druckmann y Craig Mazin , por confiar en él para el proyecto, y cerró su publicación compartiendo sus expectativas de cara al estreno del segundo capítulo de la nueva temporada: “¡Ahora solo queda esperar hasta el próximo domingo!”, escribió.

“Orgullo nacional”, “No podía faltar el gran Gustavo Santaolalla en The Last of Us” y “Gracias por darle el alma a esta historia a través de tu genio musical” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes por parte de los admiradores del compositor, quienes destacaron tanto su presencia en pantalla como el impacto de su música en la serie.

El dos veces ganador del Oscar por sus composiciones en Secreto en la montaña y Babel sorprendió años atrás al ser elegido por la desarrolladora Naughty Dog para ponerle música al primer The Last of Us.

Lo que se verá en la nueva temporada

La esperada segunda temporada de la serie, estrenada el pasado domingo, promete llevar a los espectadores por un nuevo viaje intenso y emocional. La historia retoma cinco años después de los eventos de la primera entrega, con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) enfrentando no solo la amenaza constante de los infectados por el virus Cordyceps, sino también las tensiones humanas que emergen en un mundo devastado. El salto temporal marca una etapa de madurez en ambos personajes, cuyas decisiones pasadas comienzan a generar consecuencias irreversibles.

Además del regreso de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria, esta temporada incorpora nuevos personajes fundamentales en la trama. Kaitlyn Dever se suma como Abigail “Abby” Anderson, uno de los nombres más esperados por los fanáticos del videojuego. También se integran Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramírez como Danny. Jeffrey Wright vuelve a interpretar a Isaac, el líder de la facción Washington Liberation en un Seattle postapocalíptico.

Temas Gustavo Santaolalla