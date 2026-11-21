“Yo no soy tía, soy pobre”, exclama Susana de Musicardi cuando escucha a Sergio, su cuñado, pedirle a su hija que le alcance “un vermú a su tía”. Aquel grito de desesperación es uno de los tantos que protagoniza Mónica Villa (71) en Esperando la carroza, la comedia de culto argentina que se estrenó en 1985 y que todavía hoy sigue vigente. Aunque en su debut no fue bien recibida por la crítica, la película se convirtió en un fenómeno masivo hacia finales de la década de 1980 gracias al boca en boca, su llegada al VHS y sus repetidas emisiones en la televisión abierta; tocaron las fibras más profundas —y tragicómicas— de las familias argentinas, muchas de las cuales se sienten interpeladas hasta el día de hoy. Sin embargo, reducirla solo a un título —por más inolvidable que sea— sería una injusticia. Con una trayectoria vasta como versátil, supo construir un camino propio lejos de cualquier encasillamiento, lo que demostró en cada escenario y en cada pantalla que lo suyo no fue un golpe de suerte, sino el oficio puro de una actriz todoterreno.

“Yo no soy tía, soy pobre”, exclama con desesperación Susana de Musicardi cuando escucha a Sergio, su cuñado, pedirle a su hija que le alcance “un vermú a su tía”.

“A las 18 horas, ¿puede ser? Un poco tarde, que es mi día libre”, expresó Mónica con un cálido mensaje de voz para coordinar la entrevista con LA NACION. Por entonces —antes de despedirse de La mujer invisible, obra que terminó el 25 de octubre, y concentrar toda su energía en 8 mujeres— los martes eran su único respiro en una agenda teatral frenética.

Mónica Villa como Susana de Musicardi en Esperando la carroza

Convivir con dos personajes complejos en simultáneo no fue tarea sencilla, aunque ella misma se sorprendió del resultado. “Tenía terror, porque nunca había hecho dos obras de teatro a la vez. Sí me tocó hacer televisión de día y teatro a la noche, pero dos personajes teatrales tan importantes me daban miedo. Sin embargo, pude, y di funciones bárbaras”, expresó en la charla con este medio.

Con la despedida de La mujer invisible —decisión que se tomó ante la llegada del calor y los horarios vespertinos de los domingos—, Villa recupera de a poco el tiempo para su refugio favorito: su hogar. “Soy muy hogareña, quiero mucho a mi casa y me gusta tenerla linda, ordenarla, pintarla. Ahora que bajo de una obra, voy a aprovechar para pintar un sillón y unas sillas”, dijo entre risas, antes de revelar otra de sus pasiones domésticas: prender el fuego. “A mi marido no le gusta hacer asado; lo hace por obligación. En cambio, a mí me encanta armar el fueguito, es como un ritual”, admitió.

Mónica Villa en La mujer invisible, obra que terminó el 25 de octubre

Más allá de los éxitos, la actriz no pierde de vista lo esencial, aquello que la mantiene con los pies sobre la tierra: “Soy afortunada y lo disfruto, porque hay gente en este momento que está viviendo en una zona de guerra o que perdió la casa, perdió la familia. Me siento afortunada, entonces disfruto”.

Ese disfrute pleno también se traslada cada noche al escenario con el reestreno de 8 mujeres, una pieza que Villa ya había protagonizado hace 15 años y a la que hoy regresa desde otro lugar. “Al principio tenía dudas, pensé que por ahí me iba a aburrir, pero hoy cada función es una fiesta y la siento como una bendición”, aseguró.

8 Mujeres, la obra que dirige José María Muscari y que Mónica Villa protagoniza junto a Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, María Leal, Emilia Mazer, Linda Peretz, Silvia Pérez y Juana Repetto

Y agregó: “Siento que en estos 15 años crecí como actriz; si era buena, soy mejor ahora, y maduré mucho como persona. A las compañeras que seguimos también las veo más seguras, mejor plantadas”.

Sin embargo, el reencuentro con la obra dirigida por José María Muscari inevitablemente trae consigo la nostalgia por quienes formaron parte de aquel elenco original y ya no están, como Hilda Bernard, Chunchuna Villafañe y Norma Pons. Con las dos últimas, el vínculo trascendió las tablas. “Con Chunchuna teníamos una amistad impresionante; vivía a diez cuadras de mi casa, nos hablábamos por teléfono y nos turnábamos para ir en el auto de una o de la otra. Y con Norma teníamos charlas muy lindas. Agradezco todo lo que compartí con ellas y extraño mucho esos momentos”, admitió con ternura.

Para Villa, la presencia de Norma Pons sigue latente en el día a día teatral, casi como una guía protectora. No solo fue Pons quien tiempo atrás le recomendó hacer La mujer invisible —obra que ella misma había protagonizado—, sino que Mónica conserva un amuleto muy especial en su camarín: una bata que le regaló su colega. “Siento su presencia todo el tiempo”, aseguró.

María Leal, Cecilia Dopazo, Hilda Bernard, Silvia Pérez, Norma Pons, Mónica Villa, Emilia Mazer y Violeta Urtizberea en Ocho mujeres, años atrás Soledad Aznarez

Incluso recordó una anécdota reciente que la estremeció: “El otro día mi marido vio un video que grabó la asistente de dirección para promocionar la obra y me dijo: ‘Te vi y fue como verla a Norma Pons’. Yo le respondí que era imposible, porque no nos parecemos en nada y yo tengo una personalidad muy marcada arriba del escenario. Pero enseguida pensé que es su espíritu, que está alrededor mío sonriendo. Hay un texto de Eduardo Galeano que dice que ‘quien nombra llama, y alguien acude’. Yo la nombré tanto este año que siento que está acá, acompañándome”.

Luis Brandoni y Mónica Villa en Darse cuenta (1984), la película dramática argentina dirigida por Alejandro Doria

Ese mismo ejercicio de memoria —el de nombrar para mantener vivo lo que importa— parece explicar también el fenómeno inagotable de Esperando la carroza, el clásico que ya tiene cuatro décadas y que, lejos de envejecer, sigue interpelando a nuevas generaciones. Sin embargo, Villa recordó que al principio no fue todo color de rosa.

“Al principio no tuvo éxito. Nos apagaban la marquesina del cine, dejaban todo oscuro porque querían poner películas extranjeras; siempre se tiró a matar al cine argentino”, rememora sobre aquellos primeros días de estreno en 1985. Frente al boicot de las salas y las críticas adversas, el equipo tomó las riendas: “Íbamos con Alejandro Doria a la calle Lavalle, parábamos a la gente y la invitábamos a pasar al cine. Fue difícil, pero después se fue haciendo un boca a boca y, cuando la película pasó al VHS, estalló”.

Esperando la carroza, el clásico que ya tiene cuatro décadas y que, lejos de envejecer, sigue interpelando a nuevas generaciones

Para la actriz, la explicación de por qué los Musicardi siguen generando tanto ruido es porque toca una fibra incómoda de la sociedad actual. “La familia Musicardi sigue representando a la familia argentina, aunque cambió mucho su cultura y ya no existen tanto los personajes sainetescos”, analizó; y profundizó: “Sigue habiendo hipocresía y un no hacerse cargo de los padres. No llamar para decir ‘¿necesitás algo?’ o dejar a los adultos mayores en geriátricos y no ir a verlos es muy triste”.

A su vez, reflexionó: “Hoy muchas veces no es ‘no me quiero hacer cargo’, es ‘no puedo’. Un geriátrico cuesta cinco millones de pesos por mes con habitación compartida, y diez millones uno con jardines. En un departamento moderno de dos ambientes no podés tener a un adulto mayor con Alzheimer. Hay un tema social muy vigente en la película”.

Mónica Villa, su aventura en China y la docencia

Esa misma curiosidad que la mantiene abierta a los desafíos escénicos la llevó, en 2017, a armar las valijas y viajar sola para dar clases durante seis meses en la Universidad de Nanjing, en China. Su fascinación venía de lejos: siempre le atrajo el teatro clásico oriental porque allí “no hay escenografía, solo vestuario, y el actor lo hace todo”.

Relatos salvajes, uno de los tantos títulos que forman parte de su vasta trayectoria

Estudió el idioma, consiguió el puesto docente y se encontró con jóvenes de entre 19 y 20 años bastante aplicados que la obligaban a preparar material extra cada semana. “Me fascinó el pueblo chino; son generosos y de buen corazón. Yo fui muy maternal con los alumnos, algo a lo que no están acostumbrados porque allá tienen una vara de hierro; me copié de mis profesores de la UBA”, recordó. Hoy canaliza esa misma vocación en Florida, Vicente López, donde coordina dos grupos de teatro en el espacio Lima, Artes y Oficios, aunque marca con humor la diferencia local: “Al estudiante argentino le cuesta leer; tiene esa cosa medio vagoneta de tirar la semilla pensando que la tierra es fértil y va a brotar algo solo”.

El flechazo con la actuación gracias a Alfredo Alcón y el miedo en casa

El amor por la actuación nació a sus 17 años, cuando presenció una obra protagonizada por Alfredo Alcón. “Me di cuenta de que quería ser actriz cuando vi actuar en teatro a Alfredo Alcón. Ahí me enamoré del teatro porque me enamoré de él. Quería estar arriba de un escenario; me mostró lo que era ser actor y me resultó fascinante”, se sinceró.

Al principio, sin embargo, tuvo que hacerle frente a la resistencia familiar en plena época del estreno del musical Hair, cuando pesaban los estigmas sobre el ambiente artístico: “El primer año en mi casa tenían terror a la droga, a la prostitución, imaginaban monstruos; cuando conocieron a mis maestros y compañeros, se quedaron tranquilos”.

Mónica Villa se enamoró de la actuación cuando fue a ver una obra que protagonizaba Alfredo Alcón Alejandro Guyot - LA NACION

Ajena al ruido del estrellato, eligió hacer su carrera paso a paso. Así fue que, recién después de diez años de formación, comenzó a buscar trabajo. Con profesionalismo y los pies sobre la tierra, Mónica Villa demuestra que es una actriz que pisa fuerte.