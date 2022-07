“Café con aroma de mujer”: el método de William Levy que incomodó a una actriz de la serie

Café con aroma de mujer despertó el interés de los usuarios de Netflix Latinoamérica varias semanas al posicionarse en el Top 10, apenas ingresó al catálogo. La telenovela colombiana fue un boom, después de tantos años de su versión homónima de 1994 creada por el reconocido guionista Fernando Gaitán (1960-2019) en Colombia. Las estrellas del remake conquistaron el corazón de muchos con este romance, pero fuera de cámaras parecía que la relación no era la misma. ¿Qué tan cierto es?

La versión de 1994 estuvo protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, pero hoy quienes dan vida a la telenovela colombiana son William Levy y Laura Londoño en los papeles de Sebastián Vallejo y Teresa Suárez ‘La Gaviota’. Ellos enmarcan una relación compleja, en medio de una disputa familiar por un terreno y el conflicto por una relación de él con otra mujer.

Café con aroma de mujer - Tráiler oficial Netflix

El actor cubano William Levy actúo en la telenovela mexicana Cuidado con el ángel junto a Maite Perroni, también protagonizó otra producción local, La tempestad, pero la primera vez que le dijeron a Laura Londoño que trabajaría con él, ella tuvo que buscar en Google su nombre, porque no le sonaba, hasta que lo vio en un fotografía y lo recordó, dijo la actriz de 34 años durante una entrevista con People.

La actriz de Sin senos no hay paraíso y su compañero son las estrellas latinas románticas de moda. Londoño ya venía construyendo una carrera con apariciones en la saga de Netflix Narcos, la película de Benicio Del Toro Escobar: Paradise Lost, la serie Comité Élite, donde fue aclamada por su actuación como la hija de un capo de la droga, entre otras producciones.

Cuando Londoño se enteró que trabajaría junto a Levy en Café con aroma de mujer, también consideró que sería una buena oportunidad para aprender. “Ha sido lindo descubrirlo de cero. A mí me gusta eso: cuando uno no tiene como ideas preconcebidas de la gente y entra como con toda la disposición y apertura a conocer a esa persona”, dijo a People.

Los seguidores de Levy y Londoño insinuaban que existía una mala relación entre ellos, pero, cuando se le preguntó a la actriz si esto era verdad, ella respondió que no tenía ningún sentimiento negativo hacia su compañero de reparto, ya que solo eran profesionales con diferentes métodos y “uno siempre aprende de eso, de lo que es distinto”.

William Levy y Laura Londoño Instagram @londonotlaura

El método Levy

También comentó que Levy tiene un método más vivido de trabajo, donde se generan las emociones dentro y fuera de la escena. “A él le gusta imprimirle, como adrenalina a la escena, entonces no se sabe del todo sus guiones, pero, para él, eso es todo un método en el cual busca recrear entre los actores las emociones que la escena debe tener”, apuntó la actriz colombiana.

“Como actriz, busco esas emociones en el momento de la escena, no por fuera de esta. William me decía: ‘Si la escena es incómoda trato de generar esa incomodidad por fuera’. Porque nos pasaba. Había momentos que yo decía, ¿pero por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro’”, comenta Londoño, quien en un momento le dijo directamente a Levy que ese comportamiento le incomodaba.

“Después hacíamos la escena y yo le decía: ‘¿Qué es lo que pasa?’. Me decía: ‘Viste que la escena era incómoda, bueno yo generé eso antes para llegar’. Todo ese tipo de cosas son formas distintas de hacerlo. Y yo le decía: ‘Pero, ven acá, dime que vas a hacer eso, no me pongas a mí en esta situación que me hace sentir incómoda’. Me decía: ‘Precisamente, si te lo cuento, no voy a lograr el efecto que estoy buscando, entonces no te puedo contar’”, explicó Londoño.