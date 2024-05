La reacción de Mirtha Legrand ante un pedido de Sebastián “Pollo” Vignolo

Escuchar

La Chiqui volvió a despertar las carcajadas de todos los presentes en La noche de Mirtha Legrand cuando, rápida y espontánea, reaccionó ante el pedido de uno de sus invitados: Sebastián “Pollo” Vignolo. Además, se dio el gusto de comentar un gol de Racing pensado a medida de sus deseos, se ilusionó con un futuro triunfo de su club sobre River Plate y elogió la figura de Lionel Messi en el fútbol mundial.

Una reacción espontánea

Uno de los momentos más divertidos de la noche tuvo como protagonista al periodista deportivo. Luego de hablar de su familia y relatar las dificultades que con Paula, su mujer, debieron atravesar para convertirse en padres -hoy tienen a los mellizos Paulina y Benjamín, de 11 años-, la conductora le hizo un comentario sobre su aspecto. “¿Cuántos años tenés?”, preguntó. “Estás muy elegante”, reaccionó cuando el periodista confesó 48 abriles. Luego de agradecer, Vignolo cambió de tema con un llamativo comentario que Mirtha no dejó pasar.

“Saludos a Nachito. A Nachito Viale hay que mandarle un abrazo muy grande”, alcanzó a decir el periodista. “No seas chupamedias”, respondió de inmediato la Chiqui y le revoleó una servilleta roja, reacción que hizo que todos en el estudio suelten la carcajada. “No, no. Es un muy buen nueve, qué nueve difícil de marcar”, se justificó el Pollo en relación a las habilidades del nieto y productor de Mirtha en la cancha. “Le encanta el fútbol”, reconoció orgullosa la abuela. “Y habla, y habla. Muy difícil para marcar”, recordó Vignolo, y contó que jugó con él en una oportunidad en Uruguay y que es un jugador “duro, difícil”.

Deseo cumplido

Apenas comenzó el programa, Legrand le hizo un pedido muy especial a Vignolo. “¿Me va a gritar un gol después?”, le dijo, sin tutearlo y mirándolo a los ojos. “Sí Mirtha. Cómo no. Yo lo grito, pero usted lo tiene que comentar”, redobló la apuesta. “Yo digo ´goooooool de la Academia´ y luego usted dice ´buena pelota que vino para el nueve, gol de cabeza”, le explicó. “¿Lo hacemos?”, apuró la Chiqui.

Luego de algunas directivas -la diva eligió un hipotético partido entre el equipo de sus amores y River, un rival difícil para los de Avellaneda-, el hombre de ESPN acomodó su voz y arrancó: “Hay tiro libre para Racing, le va a pegar Juanfer Quintero, cero a cero está el partido. Toma carrera Juanfer, ya comenta Mirtha Legrand. Le va a pegar Juanfer Quintero, pateó y gooooool”. En ese momento, Mirtha agitó sus brazos, se sumó al grito y, con aplausos para su club, cerró el relato con un deseo. “Ojalá se hiciera realidad”, comentó. “Puede ser, ¿por qué no?”, alentó Vignolo la ilusión, pero Mirtha de inmediato le dio un baño de realidad al asunto con una observación que sonó a crítica para el conjunto que dirige Gustavo Costas: “Está medio flojón”, se lamentó.

Muy cerca de Messi

Mirtha Legrand destacó a Messi como jugador y como persona (Fuente: El Trece/Captura de video / PSG)

En otro momento de la noche, Vignolo habló de Lionel Messi y de la cercana relación que mantienen. El puntapié inicial lo dio la conductora cuando le preguntó si era amigo de algún jugador en especial. “De Messi”, respondió sin dudar. “Con él me pasa que, además de llevarme bien, le tengo mucha admiración”, reveló. En ese momento, Legrand se sumó a los halagos. “Mi hija Marcela lo conoció y me dijo que se le llenaban los ojos de lágrimas por lo sencillo que es”, agregó la conductora. “Messi es todo lo que está bien. Si como jugador es excelente, como persona es mejor todavía”, agregó Vignolo, y le pidió a la Princesita, quien lo conoce por haber sido pareja de uno de sus mejores amigos, que sume su opinión.

“Sí”, coincidió la cantante, expareja de Sergio el Kun Aguero, y recordó que tuvo la oportunidad de cantar en su casamiento con Antonela Roccuzzo. “Fue hermoso. Yo estaba cantando y estaban ahí abajo Shakira y Neymar. No hubo nervios porque me tocó cantar a las cuatro de la mañana y por suerte a esa hora ya estábamos todos medio tomados”, reveló divertida. “Es un privilegiado él, número uno en el mundo”, cerró Mirtha, aunque no se olvidó de recordar en ese momento la grandeza de Diego Armando Maradona.

