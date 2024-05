Qué ver en Netflix Argentina: la serie que mezcla el thriller con una historia real

Escuchar

Llegó el fin de semana y, si tu plan es quedarte en casa para disfrutar de una buena serie -pero entre tantas opciones que tiene Netflix no sabés cuál elegir- no te ahogues en un vaso de agua. En esta oportunidad, te recomendamos Bodkin, la ficción que mezcla thriller con el humor negro. Pero el dato no menor de esta recomendación es que la produjo un expresidente y se trata de una historia real.

La producción irlandesa tiene siete episodios y fue producida por el exmandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle. Al ser el resultado de una mezcla de dos géneros, la convierte en una propuesta diferente. Pese a que se estrenó el 9 de mayo pasado, ya cautivó a algunos de los usuarios de la plataforma, que no tardaron en dejar su comentario.

Bodkin fusiona el thriller y el humor negro (Foto: Netflix)

“En mi opinión, los productores hicieron todo bien. La trama se sostiene con un mínimo de coincidencias inexplicables e hilos no resueltos. Felicitaciones a los Obama por ayudar a llevar esta intrigante historia de misterio a la pantalla a través de su productora Higher Ground”, dijo uno; “Me encanta este espectáculo. Un podcaster, un investigador y un periodista de investigación se unen para resolver un caso. La química de 3 de ellos... Son muy interesantes. En cada episodio siempre surge algo nuevo. A pesar de toda la seriedad del episodio, hay algo de humor inesperado que le da un toque agradable a cada episodio”, agregó otro, mientras que una usuaria sostuvo: “Me encantó esta serie donde reina el suspenso, pero con un poco de humor. Además, el paisaje natural de Irlanda es simplemente magnífico”.

Barack Obama y Michelle Obama produjeron Bodkin Archivo

Dirigida por Jez Scharf, esta producción narra la travesía de un equipo de creadores de podcasts que investiga la enigmática ausencia de tres individuos anónimos en una localidad irlandesa. “Pero cuando empiezan a mover los hilos, se encuentran con una historia mucho más grande y extraña de lo que podrían haber imaginado”, dice la sinopsis que invita a la audiencia a darle play para querer saber más.

Entre los actores que forman parte de Bodkin, se encuentran: Will Forte, Robyn Cara, Siobhán Cullen, Chris Walley, David Wilmot, Seán Óg Cairns, Peter Bankole y Kerri McLean.

El Thriller de Netflix que te mantendrá en vilo durante una hora y media

Como el thriller se convirtió en uno de los géneros más elegidos, te presentamos otra producción con la que no querrás levantarte del sillón. Yo estuve aquí (I came by), una película dirigida por el británico Babak Anvari que cuenta con una duración de una hora y 40 minutos. Esta ficción relata la historia de Toby Nealey, un grafitero que interviene las casas de la élite con un fin social. Pero, de manera inesperada, descubre un oscuro secreto en el sótano de una figura reconocida, Héctor Blake, y todo comenzará a complicarse.

El elenco principal de la película, que salió a la luz en 2022, fue conformado por George MacKay, Hugh Bonneville y Percelle Ascott (como Jameel Agassi); y lo completaron Kelly Macdonald, Varada Sethu, Antonio Aakeel, Marilyn Nnadebe y Yazdan Qafouri, entre otros.

“Hugh Bonneville encarna a un fascinante hombre del saco en esta historia disfrutable e impredecible”, destacaron desde Telegraph.

