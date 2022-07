La razón por la que la creadora de Friends se siente avergonzada de la serie: “Admitir la culpa no es fácil”

El 6 de mayo de 2004 es una fecha que marcó a los seguidores más fieles de Friends. Fue la emisión del último capítulo de la mítica serie estadounidense que, tras 10 temporadas y 236 capítulos llenos de comedia y valores, llegó a su fin con un gran éxito en diferentes países.

Las conversaciones y anécdotas de Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry), Mónica (Courteney Cox) y Joey (Matt LeBlanc) en el Central Perk entretuvieron al espectador durante casi una década y su visionado perdura hasta hoy en distintas plataformas -Netflix eliminó de su oferta la mítica serie el primero de enero de 2021-.

Con una sociedad que experimentó una evolución en los valores y perspectiva en diferentes ámbitos, como el racismo o el machismo, hoy su cocreadora Marta Kauffman -junto a David Crane- reflexiona, mira hacia atrás y asegura sentirse “avergonzada” por no haber implementado mayor representación de diversidad racial en la sitcom.

Friends. serie. Sitcom. Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer

“Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me da vergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”, apuntó en una entrevista vía Zoom con Los Ángeles Times. Y aseguró que en estos años recibió varias críticas en referencia a la falta de diversidad racial, que consideraba “difíciles” y “frustrantes”, pero que hoy pudo entender que eran “justas”. “He aprendido mucho en los últimos 20 años”, aseveró.

Las apariciones de personajes racializados no son frecuentes en los más de 200 episodios de la serie. La figura que más perduró en el tiempo fue la de Charlie Wheeler (interpretada por Aisha Tyler), doctora en Paleontología que tiene un romance con Joey y, posteriormente, con Ross, en la última temporada.

Aisha Tyler dio vida a la paleontóloga Charlie Wheeler en Friends Captura de video

También aparecieron -aunque con menor perduración- Lauren Tom, de ascendencia china y que dio vida a Julie, la novia de Ross al comienzo de la serie; Gabrielle Union (que actuó de Kristen Lang, una nueva vecina del barrio de los protagonistas); Mark Consuelos (que representó a un policía que detuvo a Rachel por exceso de velocidad); o Craig Robinson (como empleado al final de la serie).

El análisis de la coautora se despertó ante el terrible asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en mayo de 2020. “Fue después de lo que le sucedió a Floyd que comencé a luchar con el hecho de haber comprado el racismo sistémico de formas en las que nunca me di cuenta. Ese fue realmente el momento en el que comencé a examinar las formas en que había participado y supe que necesitaba corregir el rumbo”, reflexionó Kauffman.

Marta Kauffman, cocreadora de la serie 'Friends' junto a David Crane Facebook: Marta F. Kauffman

Por este motivo, y como inicio de lucha para aportar su granito de arena al cambio de sistema, la escritora decidió donar $4 millones de dólares a la Universidad Brandeis, en Massachusetts, para establecer la Cátedra Marta F. Kauffman ‘78 en Estudios Africanos y Afroamericanos, que apoyará a un académico distinguido cuyo foco se centre en el estudio de los pueblos y culturas de África. La donación también ayudará a reclutar a más académicos y maestros expertos, mapear prioridades académicas y de investigación a largo plazo y brindar nuevas oportunidades a los estudiantes que participen en becas interdisciplinarias, informó el mencionado medio.

Ante la iniciativa, Kauffman reveló que no se sintió aliviada, pero sí animada. “Esto no ha terminado, hasta que en mi próxima producción pueda hacerlo bien. Quiero asegurarme de ahora en adelante de que en cada producción que haga sea consciente de contratar personas negras y buscar activamente también a jóvenes escritores racializados”, aseveró. Y apuntó: “Quiero saber que actuaré de manera diferente a partir de ahora. Ahí entonces me sentiré aliviada”.

Reencuentro en HBO

El ansiado momento por parte de los espectadores del reencuentro de los protagonistas de Friends llegó de la mano de HBO Max tras casi dos décadas de su finalización. En el especial, los seis actores y actrices volvieron a reunirse por primera vez en pantalla. Pero las críticas sobre el tema volvieron a surgir porque no se planteó la ausencia de diversidad racial durante la serie, que se lanzó el 22 de septiembre de 1994.

El reencuentro de los protagonistas de Friends llegó de la mano de HBO Max tras casi dos décadas de su finalización. HBO MAX

“No sé cómo pudimos haberlo abordado en ese contexto, en esa reunión, entrando en todas las cosas que hicimos mal”, apuntó Kauffman.

Con respecto a la donación, la coautora declaró: “No he recibido nada más que amor. Ha sido asombroso. Me sorprendió hasta cierto punto, porque no esperaba que la noticia fueran tan amplia. He recibido una avalancha de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones de apoyo. También un montón de ‘Ya era hora’, pero no de una manera mala. Es solo que la gente reconoce que se debió hacer hace mucho tiempo”.