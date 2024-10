Cambios en los medios: Olga desembarca en Mar del Plata, Pocos Correctos cambia de conductor y América se reacomoda

Escuchar

Olga ya piensa en el verano

Olga, el canal de streaming que reúne a miles de espectadores a diario y que hace un año supo instalarse como éxito a pesar de la gran oferta que hay dentro de la industria, anunció que en el verano 2025 transmitirán desde Mar del Plata.

🌊☀️ Este verano transmitiremos desde la mejor ciudad costera del país señorrrr. Armaremos escenario Olga y habrá shows muy piolas. Incluso creo seremos el único canal de stream en salir desde allí. NOS VEMOS EN ENERO MAR DEL PLATA! 🔥🤩☀️🌊 — Migue Granados (@miguegranados) September 18, 2024

Fueron dos de los conductores como Migue Granados y Nati Jota quienes anunciaron que este verano se instalarán en Mar del Plata para transmitir desde Helena Beach (parador del sur de la ciudad).

“Vamos a ir a Mar del Plata, va a haber un escenario que se llamará Olga (donde habrá bandas en vivo que se presentarán cada sábado y domingo de enero)”, expresó el conductor, en vivo, junto a Sofi Morandi y Benja Amadeo y aseveró: “Mar del Plata es la city del verano”.

En enero iremos con Sería Increíble + la programación de verano de Olga a MAR DEL PLATA. La de las mil playas, rica comida, mucha joda, teatro!, lugar de encuentro de todos los puntos del país, y ahora la prog. de Olga + shows musicales loquitos. Cuánto falta? Ya es navidad? — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) September 18, 2024

Queda definir qué programas irán y cuáles se sumarán. Por ahora estará Paraíso Fiscal de 6 a 8 (hoy lo integran Fernando Dente, Luciana Geuna, Noe Custodio y Tania Wed); Sería Increíble de 8 a 10 (Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinatto); Soñé que Volaba de 10 a 13 (Migue Granados y Lucas Fridman); y Nos tomaron la Tarde, de 13 a 16 h. (aún sin staff confirmado)

El balneario elegido para llevar a cabo las transmisiones será Helena Beach en la zona sur dentro del horario de 6 a 16 h, y los fines de semana de enero, el escenario Olga será el centro de atención con bandas en vivo.

Carmen Barbieri será la nueva conductora de Pocos Correctos

Finalmente, la gerencia de programación de eltrece decidió no levantar el infomagazine de sus tardes, como lo es Pocos Correctos. Si bien a mediados de septiembre les habían anunciado que a fines de octubre -principios de noviembre- que el ciclo que se emite a diario de 17 a 18.15 llegaba a su fin, en las últimas horas les notificaron que continúan, pero con algunas modificaciones.

Carmen Barbieri tendrá doble programa en eltrece

El principal cambio será de su conductora, ya que hace una semana dejó el mismo El Chino Leunis y El Pollo Álvarez hará lo propio en las próximas semanas. De ahí en más Carmen Barbieri se hará cargo del ciclo (sin dejar su programa que conduce en esa pantalla como es Mañanisima de 9 a 10.40); los otros posibles cambios que podría sufrir son un cambio de horario y nuevos miembros en su staff.

Recordemos que el ciclo que sí terminará próximamente es el de José María Listorti: fue notificado que en noviembre concluirá 100 Argentinos Dicen, que conduce de 16 a 17 horas. Su reemplazo será la vuelta de El Gran Premio de la cocina, con la conducción del Chino Leunis y Mica Vázquez.

Cambios en las mañanas y mediodías de América

Una vez más, América TV hará cambios en sus mañanas. Los mismos se darán el próximo lunes 21 de octubre, cuando a las 9.30 luego de América Noticias de Mañana (hoy de 6 a 7 con Roberto “Bobby” Menna y Lula Baldi y de 7 a 10.30 con Rolando Graña), Desayuno Americano con Pamela David pasa a emitirse de 9.30 a 11.30 (hoy de 10.30 a 12). Con este cambio, Cocineros Argentinos, que hoy en día se puede ver de 12 a 13, pasará a emitirse de 11.30 a 13.

Con estas novedades el magazine de Pamela David sufrirá no solo cambio de horario, sino también de staff, ya que se sumará gente, debido a que Paulo Vilouta (en La Red AM 910) y Gustavo Grabia (en Radio Con Vos 89.9 FM) no continuarán por imposibilidad de horarios ya que tienen radio hasta las 10 de la mañana. En su lugar estarán Julieta Navarro y Carlos Salerno.