Cami Mayan habló sobre su vínculo actual con las mujeres de la selección argentina

Camila Mayan fue invitada por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, al lanzamiento de su nueva cápsula de ropa deportiva. Fue allí donde se reencontró con otras botineras, como Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández, y Julia Silva, pareja de Marcos “Huevo” Acuña. Las fotos entre risas y poses frente a las cámaras llamaron la atención de todos sus seguidores, ya que se creía que la influencer había decidido alejarse por completo de aquel mundo que la vinculaba con su expareja, Alexis Mac Allister.

En diálogo con Puro Show (eltrece), la actual panelista del programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV) reconoció que, a pesar del quiebre de su relación con el jugador de la selección argentina, ella todavía mantiene un buen diálogo con algunas chicas a las que considera sus amigas. “Con varias tengo buena relación. La verdad es que yo siempre trato de mantener las relaciones que hago, las amistades que me hago cuando son personas piolas, así que, como con cualquier otra amiga que tengo, sucede lo mismo”, dijo, sin entrar en detalles.

Camila Mayan junto a las mujeres de la selección (Foto: Instagram @calvagniofficial)

En relación a los rumores sobre que las mujeres de la selección estarían negadas a integrar al grupo a la nueva novia de Mac Allister, Ailén Cova, la joven trató de desligarse de cualquier culpa. “Yo no sé quién especula eso. No sé, la verdad. Pero bueno”, remarcó.

Por último, refiriéndose al conflicto judicial que mantiene con su expareja, esclareció: “Estaban revisando la última apelación nuestra, si no me confundo. Y se mantuvo ahí. De vuelta, es algo que trato de no traer porque sé que genera un montón de controversia. Y que a veces se hace público cuando uno no quiere, porque es superincómodo para mí tener que haber hecho esto”.

Tras su polémica separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan regresó a la Argentina y potenció su carrera de influencer Instagram @camimayan

Como suele ocurrir cada vez que Camila Mayan habla de Alexis Mac Allister, sus palabras repercutieron en redes sociales, donde cientos de personas dejaron sus comentarios al respecto. “Otra que sigue viviendo a costa de hablar del ex y todo eso”; “Cuatro años pasaron” y “Dejen de romper las p..., ya hizo su vida él, es padre y la soltó hace años. A laburar y a ganarse la guita cada uno”, fueron algunos de los mensajes al respecto.