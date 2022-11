escuchar

La fiesta de Los Personajes del Año reunió, una vez más, a decenas de celebridades y reconocidas figuras del entretenimiento, la comunicación, la moda y hasta la política. Desde LAM (América) no solo fueron como invitados, sino que Ángel de Brito decidió abandonar el estudio y oficiar como movilero mientras Yanina Latorre ocupaba su rol como conductora. Durante su participación en el evento, se detuvo a charlar con algunos de los invitados y, entre ellos, se destacó su diálogo con Camila Homs, quien reveló cuál es su situación sentimental actual y si irá o no al Mundial de Qatar en donde jugará su ex, Rodrigo De Paul.

Camila Homs se sinceró con Ángel de Brito: desde su estado civil actual hasta si irá o no al Mundial de Qatar

A las 18.30 hs, la alfombra roja dispuesta en las puertas del Hotel Alvear comenzó a llenarse de celebridades que llegaban, poco a poco, a una de las galas más esperadas dentro del mundo de la farándula. Entre los invitados que convocó la Revista Gente, dieron el presente algunos personajes que son homenajeados año tras año como Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain y Mirtha Legrand.

De la misma manera, no faltaron los rostros nuevos como el influencer Santi Maratea y la cantante Zoe Gotusso. En este segundo grupo, se encontró Camila Homs, la modelo que estuvo en boca de todos tras su separación de Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul y Camila Homs se separaron tras más de una década juntos (Foto: Instagram @camihoms)

A mediados del 2022, el jugador de la Selección blanqueó su noviazgo con Tini Stoessel tras meses de protagonizar rumores que los vinculaban, incluso antes de que él se separara oficialmente. Aunque la historia oficial indicó que la cantante y el deportista empezaron a hablar después de que la pareja se separara, trascendieron otros relatos que indicarían que todo inició antes, mientras ella aún estaba embrazada de su segundo hijo.

A esto le siguió una separación que llegó, según revelaron, en diversos programas dedicados a la farándula, acompañada de tensas mediaciones ante la justicia.

Tini Stoessel y Rodri De Paul blanquearon su noviazgo a mediados del 2022 Instagram: Tini Stoessel

Sin embargo, una de las temáticas que más se debatió fue si Homs iría o no al Mundial de Qatar, en donde jugará su expareja y padre de sus hijos. Asimismo, las miradas se enfocaron en su relación actual con Charly Benvenuto, quien estuvo junto a ella en románticas vacaciones y multitudinarios eventos, pero con quien habría tenido varias crisis desde que confirmaron su romance.

Sobre todo eso le preguntó Ángel de Brito al encontrársela cara a cara en la fiesta de Gente y, a pesar de que tuvo ciertas reservas, ella respondió a todo. Luego de pedirle que mostrara su despampanante look ante la cámara, el periodista disparó: “¿Seguís de novia?”. Entre risas, ella replicó: “Estoy muy bien”.

Finalmente, confirmó que continúa en pareja y, aunque no admitió haber estado separado, dejó en claro que tuvieron algunos conflictos. “No todas las parejas son color de rosas. Pasan cosas en las relaciones, no siempre son los picos altos”, aseveró.

Camila Homs confirmó que no viajará a Qatar

Una vez aclarado ese punto, de Brito remató: “¿Estás por viajar a algún lado? ¿Al Mundial?”. Tajante, Homs contestó negativamente y, sin dar explicaciones o detalles detrás de su decisión, confirmó que no estará presente en el gran evento deportivo.

