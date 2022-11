El incómodo momento de Camila Homs: fue al show de Coldplay y se encontró con Tini Stoessel

escuchar

Coldplay continúa con su racha de presentaciones en el Estadio de River Plate y, entre los miles de argentinos que quisieron dar el presente en los diez multitudinarios eventos, hubo muchas celebridades. Una de ellas fue Camila Homs quien decidió asistir a la quinta función junto a su actual novio. Sin embargo, la noche se tornó un tanto incómoda cuando Chris Martin recibió en el escenario a la invitada sorpresa de la noche: Tini Stoessel, la actual pareja de Rodrigo De Paul, ex de la modelo.

Camila Homs fue al recital de Coldplay

Son pocas las bandas que pueden presumir el haber agotado localidades en uno de los estadios más grandes de la Argentina y, con orgullo, Coldplay se encuentra dentro de esa lista. El conjunto británico de pop-rock se refirió en repetidas ocasiones al cariño que le tienen al país y para demostrarlo, decidieron brindar un espectáculo que fue catalogado como inolvidable por muchos de quienes pudieron verlo en vivo.

Con una elaborada puesta en escena, múltiples shows de luces, momentos dedicados especialmente a celebrar la cultura nacional y una lista de invitados especiales que dejaron a más de uno con la boca abierta, el Music of the Spheres Tour logró destacarse en un año en el que tuvo que competir con múltiples artistas internacionales que pasaron por el suelo argentino.

Tini y Chris Martin, juntos en el quinto show de Coldplay en el Monumental GALLO_BLUGUERMANN

El frenesí que provocaron los intérpretes de “Yellow” contagió a múltiples celebridades, incluida Camila Homs. La modelo, quien tras ponerle un punto final a su relación de más de diez años con Rodrigo De Paul abandonó Europa para instalarse nuevamente en su país natal, aprovechó su nueva vida en Buenos Aires para asistir a uno de los diez espectáculos.

La noche indicada llegó y, feliz por la experiencia, fue a ocupar su asiento junto a su novio Carlos Benvenuto, tras verse envuelta en una serie de rumores de crisis dentro de la pareja. A pesar de que hizo lo posible por pasar desapercibida, fue reconocida por el periodista Gustavo Mendez, quien la filmó y lo compartió en sus Historias de Instagram.

Cami Homs fue vista junto a su novio en el show de Coldplay

El interés que despertó su presencia se debió a que, justo ese día, los artistas hicieron subir al escenario como invitada sorpresa a Tini Stoessel. La ex Violetta intepretó “Carne y Hueso” mientras Chris Martin estaba en el piano y, una vez terminado, entonó junto a él “Let Somebody Go”, uno de los temas pertenecientes al tracklist del álbum que le dio el nombre al tour. “Ayer a la tarde se anunció que Tini era la invitada. Las entradas las tenía de antes”, aseguró Sebastián “Pampito” Perello Aciar, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine).

La separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul no se dio en los mejores términos, pero a pesar de que en un punto trascendió que las mediaciones legales se tornaron algo tensas, en los últimos meses se supo que decidieron llevarla a cabo de forma pacífica por el bien de Francesca y Bautista, los hijos que tuvieron en común. Esa misma postura decidió tomar la modelo con respecto a la nueva pareja de su ex y en varias oportunidades dejó en claro que no tiene ningún problema personal con ella. Por ende, podría asumirse que verla sobre el escenario no fue motivo suficiente para perjudicarla.

